Fury jest niszczycielem. "Król wrócił na swoje miejsce"

Fury i Wilder rzucili się sobie do gardeł

Fury i Wilder rzucili się sobie do gardeł

Podczas konferencji prasowej przed walką Tyson Fury - Deontay Wilder doszło do ogromnych przepychanek. Bokserzy rzucili się sobie do gardeł, do akcji musieli wkroczyć organizatorzy oraz członkowie zespołów obu zawodników. Stawką sobotniej walki będzie pas WBC w wadze ciężkiej.

»