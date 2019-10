Ogromne zamieszanie ze szczęśliwym zakończeniem. Briedis ponownie zmierzy się z Głowackim

W pierwszej walce doszło do wielkich kontrowersji

16.06 | Krzysztof Głowacki został znokautowany w Rydze przez Łotysza Mairisa Briedisa w pełnej kontrowersji walce o awans do finału prestiżowego turnieju World Boxing Super Series, której stawką był też pas mistrza świata wagi junior ciężkiej federacji WBO.

"To były najbardziej szalone rzeczy, jakie widziałem w boksie" - napisał zawodnik UFC Daniel Cormier. Podobnych komentarzy po walce Krzysztof Głowacki - Mairis Briedis było znacznie więcej. Polak otrzymał niedozwolony cios łokciem, sędzia podejmował dziwne i kontrowersyjne decyzje. Głowacki przegrał przez nokaut w trzeciej rundzie.

Przypomnijmy, że pięściarze zmierzyli się 15 czerwca w Rydze w półfinałowej walce prestiżowego turnieju World Boxing Super Series, której stawką był też pas mistrza świata wagi junior ciężkiej federacji WBO. Zwyciężył Briedis przez nokaut na początku trzeciej rundy, ale pojedynek obfitował w nieczyste zagrania i kontrowersyjne decyzje sędziego.

Obóz Polaka złożył oficjalny protest, którego finał poznaliśmy w sobotę. Nie obyło się jednak bez wielkiego zamieszania. Początkowo federacja WBO nakazała Łotyszowi powtórną walkę z Głowackim w ciągu 120 dni, o czym poinformował za pośrednictwem Twittera promotor polskiego pięściarza Andrzej Wasilewski.

Wkrótce jednak decyzja została zmieniona. Szef komisji ds. walk mistrzowskich WBO Fernando J. Gierbolini niespodziewanie odrzucił protest Polaka, informując przy tym, że od tej decyzji nie ma odwołania, a Briedis ma walczyć w finale WBSS z Yunierem Dorticosem.

Okazało się jednak, że nie wszystko stracone. Gierbolini został przegłosowany przez członków komitetu, a decyzja ponownie zmieniona. Briedis musi więc powtórnie zmierzyć się z Głowackim w przeciągu 120 dni lub oddać pas odebrany Polakowi.



WSZYSTKO ZNOWU JAK TRZEBA Z GŁOWACKIM: Szef Komisji Gierbolini PRZEGŁOSOWANY 2 do 1, Briedis MUSI walczyć jeszcze raz albo oddaje pas! pic.twitter.com/psqUJEWY9z — przemek garczarczyk (@garnekmedia) October 26, 2019





To kolejne dobre wieści dla polskiego pięściarza, który ma również szansę na pas mistrza świata WBC wagi junior ciężkiej. W czwartek w meksykańskim Cancun władze federacji WBC wyznaczyły go do walki o wakujący tytuł z Kongijczykiem Ilungą Makubu.