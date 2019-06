Kiedyś pokonał go Adamek. Kownacki ogłosił nazwisko rywala

Mieszkający w Stanach Zjednoczonych 30-letni Kownacki (pseudonim "Babyface") jest niepokonany na zawodowych ringach, wygrał wszystkie 19 pojedynków, w tym 15 przed czasem.



38-letni Arreola ma na koncie 38 zwycięstw, pięć porażek i remis. Trzykrotnie bez powodzenia boksował o pas mistrza świata WBC. W 2009 roku przegrał z Ukraińcem Witalijem Kliczką, w 2014 lepszy okazał się Kanadyjczyk Bermane Stiverne, a w 2016 doznał porażki w walce z rodakiem Deontayem Wilderem.



W 2010 roku Tomasz Adamek, były czempion kategorii półciężkiej oraz junior ciężkiej, wygrał niejednogłośnie na punkty z Arreolą.

Kownacki: celem mistrzostwo świata

Kownacki pytany niedawno o najbliższe wyzwania sportowe, mówił: - Kilka razy coś było na rzeczy, ale nie lubię opowiadać o szczegółach zbyt wcześnie, bo plany się zmieniają. Chociaż moje akurat są takie same - chcę trenować, boksować i wygrywać. Moim celem w życiu jest bycie pierwszym polskim mistrzem świata wagi ciężkiej i mam nadzieję, że w najbliższym czasie to osiągnę. Nie mogę się doczekać powrotu do ringu, za którym już naprawdę się stęskniłem.

Gala w Nowym Jorku obędzie się 3 sierpnia.