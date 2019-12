Fury bez trenera. A w lutym hitowa walka o mistrzowski pas

Decyzja Fury'ego o rozstaniu z Davisonem zaskakuje również dlatego, że to właśnie swojemu dotychczasowemu trenerowi brytyjski bokser przypisywał największy udział w swoim powrocie do boksu w 2018 roku. Davison pomógł mu pokonać depresję, nadwagę i problemy z używkami, by po prawie trzech latach nieobecności na ringu mógł wrócić na ring w zwycięskiej walce z Seferem Seferim.

1 grudnia 2018 roku spotkał się w Los Angeles w walce o mistrzowski pas federacji WBC z Deontayem Wilderem. Walka zakończyła się remisem, a kolejny pojedynek zaplanowano na 22 lutego 2020 roku.

Krytyka ze strony ojca Fury'ego

Spekuluje się, że za rozstaniem Fury'ego z Davisonem stoi ojciec pięściarza, który głośno krytykował trenera po wyczerpującym pojedynku Tysona z Otto Wallinem we wrześniu tego roku. Fury pokonał Szweda na punkty, ale potrzebował aż 47 szwów i długiej przerwy od treningów po kontuzji łuku brwiowego, doznanej w pojedynku.

- Gdyby to nie był jego show, gdyby walczył na wyjeździe, byłoby już po nim. Jeśli utrzyma ten zespół, będzie go to kosztować karierę - mówił wówczas Fury senior.

Potwierdzona w niedzielę decyzja o rozstaniu "Cygańskiego Króla" ze szkoleniowcem oznacza, że najwyraźniej argumenty ojca Tysona przeważyły, choć nie wiadomo jeszcze, kto miałby zastąpić Davisona w narożniku. Od pierwszej walki z Wilderem w sztabie szkoleniowym Fury'ego pracowali m.in. Freddie Roach i Ricky Hatton, ale dotąd nie pojawiła się żadna informacja, z której wynikałoby, że dotychczasowego trenera może zastąpić któryś z nich.

Davison: pozostajemy przyjaciółmi

Sam Davison sugeruje, że decyzja o rozstaniu została podjęta wspólnie i że pozostają z bokserem w przyjacielskiej relacji.

- To się nie kończy - napisał na Twitterze. - Tyson i ja musieliśmy podjąć decyzje dotyczące naszych karier, co spowodowało koniec naszych relacji zawodowych. Pozostajemy jednak przyjaciółmi.