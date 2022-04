Wygrał w imponującym stylu i skończy z boksem? "Ostatni raz Króla Cyganów"

94 tysiące na trybunach, dominacja i nokaut. Tyson Fury obronił tytuł mistrzowski To był prawdziwy... czytaj dalej » Sobotnią walkę na stadionie Wembley oglądało ponad 94 tysiące kibiców. Pojedynek od pierwszych minut miał dość jednostronny przebieg. Fury wykorzystał swoją szybkość, pracę nóg oraz większy zasięg. Trafiał Whyte'a ciosami prostymi, a w 6. rundzie wyprowadził cios podbródkowy, po którym rywal padł na deski.

- Dziękuję za wsparcie. Nie mogę uwierzyć, że przyszło tu ponad 90 tysięcy ludzi, by mnie oglądać. Dziękuję każdej osobie, która kupiła bilet lub oglądała nas o tej godzinie w telewizji – powiedział w wywiadzie po walce.

- Whyte jest wojownikiem, ale dziś spotkał jednego z najlepszych ciężkich w historii tego sportu. Jest silny, ma serce lwa, ale niestety dla niego, musiał się dziś zmierzyć ze mną – dodał.

Jednak koniec?

Najważniejsze pytanie dotyczyło jednak dalszej kariery Fury'ego. - Wiem, że nikt mi nie wierzy, bo wszyscy sądzą, że chodzi mi o kasę, ale ja odchodzę i koniec. Nie mam już nic do udowodnienia, zrobiłem swoje i wystarczy – mówił jeszcze przed walką.

Wszystko wskazuje na to, że zdania nie zmienił.

- Obiecałem mojej żonie, że po trzeciej walce z Deontayem Wilderem będzie koniec. Jednak czułem, że byłem coś winien fanom i Anglii, dlatego chciałem walczyć na Wembley. To była prawdopodobnie moja ostatnia walka w karierze, ostatni raz "Króla Cyganów" – podkreślił.

O przyszłość Fury'ego został również zapytany jego promotor Frank Warren.

- Jeśli on będzie chciał, by to była jego ostatnia walka, to tak się stanie. Decyzja należy tylko i wyłącznie do niego – powiedział.

Na zawodowym ringu pięściarz zwany "Królem Cyganów" nie poniósł porażki. W sobotę odniósł 32. zwycięstwo, w tym 23. przed czasem. Jeden raz zremisował.