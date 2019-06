W ringu zniszczył rywala. Po walce odwiedził go w szatni i złożył propozycję

Niemiec znalazł pogromcę. Fury szybko nokautuje Tyson Fury... czytaj dalej » W drugiej rundzie Schwarz spróbował szansy przy linach. Jeden cios, drugi, trzeci i czwarty, wszystkie w powietrze. Fury nawet nie trzymał gardy, wystarczyły uniki, wystarczył balans ciałem. W odpowiedzi zaatakował sam i szybko załatwił sprawę. Lewy, prawy, oba dewastujące, na głowę rywala. Ten osunął się na kolana.



Wstał z trudem, dał radę. Sędzia wznowił walkę, ale musiał ją przerwać, bo Niemiec nie miał sił się bronić.

Fury: chcę, żebyś ze mną trenował

Po walce Fury pospieszył do jego szatni. Panowie porozmawiali, uśmiechnięci zapozwali do zdjęć.

- Słuchaj, chcę, żebyś przyleciał do Anglii i ze mną trenował - mówił zwycięzca. - Postaram się, żebyś walczył w tej samej gali, co ja. To obietnica, ja nigdy nie rzucam słów na wiatr.



This is amazing



Tyson Fury and Ben Davison went into Tom Schwarz's dressing room after the fight..



"You came to win and that stands for a lot."



"Your son done a good job, you should be proud!"



"I'll try and get you on my next card, I'd like you to come train with me." pic.twitter.com/IzQlJNERcT — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) 16 czerwca 2019





Schwarza pocieszał trener brytyjskiego pięściarza, Ben Davison. - Pokazałeś wielkie serce, wstałeś po jego ciosie, a to dużo znaczy. Przegrałeś z najlepszym pięściarzem świata. Głowa do góry - zwrócił się do Niemca.



Fury zapowiedział, że teraz czas na świętowanie. Do ringu ma wrócić jeszcze w tym roku. W 2020 celuje w rewanż z Deontayem Wilderem. Pierwszy pojedynek zakończył się remisem, co oznaczało, że pas mistrza świata federacji WBC zostaje u Amerykanina.