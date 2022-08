Fury ogłosił swój wielki powrót. Wskazał, z kim chciałby walczyć

33-letni mistrz WBC w kwietniu, po pokonaniu rodaka Dilliana Whyte'a na stadionie Wembley, przekazał, że obiecał żonie przejście na sportową emeryturę. Kibice boksu zastanawiali się, czy możliwe jest, by dotrzymał słowa.

Fury chce walczyć z Chisorą

Fury nie mówi "nie". Podał kwotę, za jaką wyjdzie do ringu Tyson Fury pomimo... czytaj dalej » Promotor Fury'ego Frank Warren powiedział niedawno o tym, że jego klient jest niecierpliwy i "świerzbią go ręce" do powrotu na ring.



- Zdecydowałem się powrócić do boksu, ponieważ mogę być pierwszym mistrzem wagi ciężkiej w historii, który będzie miał dwie trylogie, jedną z Deontayem Wilderem, a drugą z Derekiem Chisorą - napisał pięściarz na Instagramie.



Niepokonany bokser zremisował swoją pierwszą walkę z Wilderem o tytuł WBC w 2018 roku. W późniejszych pojedynkach wygrał z Amerykaninem w rewanżach w 2020 i 2021 roku. Z Chisorą zwyciężył w początkowych latach swojej głośnej kariery w 2011 roku na punkty, a w 2014 przez nokaut.



38-letni Chisora w swoim ostatnim zestawieniu bokserskim pokonał Bułgara Kubrata Pulewa niejednogłośną decyzją sędziów i jest to jego pierwsze zwycięstwo od 2019 roku.

Mistrz prowokuje

Fury zaapelował otwarcie o ponowne starcie do Chisory.



- Nazywasz siebie "wojną", a powinieneś być "kurczakiem", bo uciekasz od naszej trylogii i najwyższej wypłaty w karierze - oświadczył.

Źródło: Getty Images Tyson Fury obronił tytuł WBC w wadze ciężkiej

Pięściarz odpowiedział na propozycję walki za pośrednictwem mediów społecznościowych.



- Przestań tyle gadać i powiedz swoim promotorom, że chcesz ze mną tego pojedynku. Prześlij mi papiery do podpisania - stwierdził Chisora.

