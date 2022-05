Fury bawi się w Cannes. Procenty i atak na taksówkę

Już w sobotę dojdzie do wielkiego starcia w wadze ciężkiej. Tyson Fury (27-0-1, 19 KO) zmierzy się z Tomem Schwarzem (24-0, 16 KO). Zobacz ceremonię ważenia przed tą walką.

Tyson Fury ma za sobą udany debiut we wrestlingu. Brytyjczyk w walce dla federacji WWE na gali w Arabii Saudyjskiej pokonał Brauna Strowmana.

Zwycięski debiut Tysona Fury'ego we wrestlingu

Zwycięski debiut Tysona Fury'ego we wrestlingu

Fury podtrzymuje decyzję o zakończeniu kariery. "Po co to wszystko ciągnąć?" Tyson Fury nie... czytaj dalej » Najpierw były gloria i chwała po pokonaniu Władimira Kliczki oraz zdobyciu wszystkich najważniejszych pasów kategorii ciężkiej, później walka z alkoholem, narkotykami, depresją i otyłością, aż w końcu wielki powrót na szczyt i wywalczenie tytułu federacji WBC. Obecnie Fury jest jedną z największych gwiazd nie tylko boksu, ale sportu w ogóle.

W ostatnim pojedynku Brytyjczyk bez większych problemów pokonał innego pięściarza z Wysp - Dilliana Whyte'a i obronił wspomniany pas. Kwietniową walkę na Wembley oglądało ponad 90 tysięcy kibiców. Po jej zakończeniu Fury dał do zrozumienia, że kończy karierę, choć wydaje się, że dobra finansowo oferta szybko nakłoni go do zmiany zdania.

Niemniej zawodnik cieszy się życiem i wraz z rodziną i przyjaciółmi udał się ostatnio na zasłużone wakacje do Francji, a konkretnie do Cannes.

Kopnął w taksówkę

Pięściarz zawsze potrafił bawić się na całego, co w przeszłości udowadniał już wielokrotnie. Na Lazurowym Wybrzeżu jest tak samo. Fotoreporterzy zarejestrowali, jak na swoim jachcie zacumowanym w słynnym porcie w Cannes bawi się z żoną Paris i resztą rodziny.

Źródło: Getty Images Tyson Fury z żoną Paris

Na tym jednak nie koniec. Później Fury i towarzystwo udali się "na miasto". Tam doszło do nieprzyjemnej sytuacji, którą zarejestrował przypadkowy świadek. Na nagraniu widać, jak Brytyjczyk próbuje otworzyć drzwi taksówki. Te są zablokowane, ale mimo wszystko zawodnik nie daje za wygraną, a jego koledzy próbują przekonać siedzącego w aucie kierowcę, by przyjął kurs.

Negocjacje nie kończą się po myśli Fury'ego i spółki. Po chwili dyskusji taksówkarz odjeżdża, a rozjuszony pięściarz kopie w auto.

Sądząc po nagraniu, 33-latek był mocno nietrzeźwy. Prawdopodobnie było to jednym z powodów, dla których kierowca odmówił kursu.