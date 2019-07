Fury podał datę rewanżu z Wilderem. "Znokautuję go, tym razem nie nadużywałem alkoholu"

Podczas konferencji prasowej przed walką Tyson Fury - Deontay Wilder doszło do ogromnych przepychanek. Bokserzy rzucili się sobie do gardeł, do akcji musieli wkroczyć organizatorzy oraz członkowie zespołów obu zawodników. Stawką sobotniej walki będzie pas WBC w wadze ciężkiej.

W ringu zniszczył rywala. Po walce odwiedził go w szatni i złożył propozycję Do ringu w Las... czytaj dalej » Czasu zostało dużo, panowie zmierzą się ponownie 22 lutego 2020 r. - Data jest potwierdzona, papiery podpisane - zapewnił Fury. Nie jest znane tylko miejsce gali.

Ze 112 kg przytył do blisko 160

Po raz pierwszy walczyli 1 grudnia 2018 roku w Los Angeles. Sędziowie wypunktowali remis, co oznaczało, że tytuł mistrza federacji WBC królewskiej kategorii zostaje u Wildera.



Brytyjczyk wracał wtedy po trzech latach ze sportowej emerytury. Kiedy nie boksował, zapuścił się bardzo. Jadł, pił i ćpał. Mierząc 206 cm ze 112 kg przytył do blisko 160. Wpadł w depresję, myślał o samobójstwie.



Z tarapatów tak ogromnych wybrnął, stoczył dwie walki z mniej groźnymi rywalami i stanął w końcu oko w oko z Wilderem. Wtedy szansy nie wykorzystał.

Fury chce znokautować Wildera

W lutym ma być inaczej. - Tym razem nie mam za sobą tak długiej przerwy, tym razem nie nadużywałem alkoholu. Znokautuję go - obiecał Fury, dorzucając do swojej wypowiedzi mocne słowo. W połowie czerwca bez problemów rozbił Toma Schwarza, a już po wszystkim przyszedł do szatni Niemca, by upewnić się, że wszystko z nim w porządku.



"Ale" jest jedno - Wilder ma już zakontraktowane, na 28 września, starcie z Kubańczykiem Luisem Ortizem. Musi wygrać, by znowu zmierzyć się z Brytyjczykiem.



Fury - jak zasugerowali jego promotorzy - też nie będzie odpoczywał. Jesienią być może też wejdzie między liny ringu.