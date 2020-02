Czujność mistrza świata. Nie przyjął butelki z wodą od własnego trenera

Mistrz lądował na deskach, walkę przerwano. Tyson Fury nowym królem wagi ciężkiej Tyson Fury... czytaj dalej » Fury był jeszcze przed kontrolą dopingową, gdy odpowiadał na pytania dziennikarzy po rewanżowej walce w Las Vegas. Brytyjczyk pokonał w niej przed czasem Wildera, posyłając go na deski w trzeciej i piątej rundzie. W siódmej walka została przerwana na prośbę sztabu Amerykanina.

Pojedynek obu pięściarzy był rewanżem za walkę z grudnia 2018 roku. Wówczas sędziowie ogłosili remis. Tym razem wynik walki nie pozostawiał żadnych wątpliwości.

Wystarczyła mała wątpliwość

W trakcie konferencji Andy Lee, zaufany trener i kuzyn "Cygańskiego Króla", podał mu otwartą butelkę z wodą. Fury zapytał wówczas o jej pochodzenie, a nie będąc w 100 procentach pewnym odpowiedzi, postanowił ją oddać.



Andy Lee handed Tyson Fury a bottle of water, and Fury asked him where it came from, when Lee pointed to the person, Fury refused it. Reminded me of when he did it in Germany. Not taking the risk of getting spiked got a drug test. pic.twitter.com/AqU6RMFsWK — Cameron Gillon (@CameronGillon_) February 23, 2020





Fury nie pozostawił nic przypadkowi. Postąpił tak, jak zwykle zachowują się profesjonalni sportowcy, którzy nie przyjmują otwartych wcześniej napojów nawet od zaufanych ludzi z własnego sztabu. Eliminują w ten sposób ryzyko nieświadomego przyjęcia zakazanych substancji, które mogłaby wykazać kontrola antydopingowa i które mogłyby wpłynąć na wynik rywalizacji.