Trener wiedział o wstrząśnieniu mózgu Joshuy. "To szokujące wyznanie"

Do starcia Joshuy z Ruizem Jr. doszło 1 czerwca w nowojorskiej Madison Square Garden. W 3. rundzie Brytyjczyk posłał rywalana deski, ale chwilę później sam był dwukrotnie liczony po potężnych ciosach przeciwnika.

Od tego momentu mistrz nie mógł dojść do siebie, a w 7. odsłonie ponownie dwukrotnie był liczony i ostatecznie sędzia przerwał walkę. Tym samym 30-letni Ruiz został mistrzem świata federacji WBA, IBF, WBO i IBO.

- Wiedziałem, że doznał wstrząsu mózgu i próbowałem przeprowadzić go przez kilka kolejnych rund, runda po rundzie, by zobaczyć, jak wygląda. Miał mgliste oczy odkąd przyjął ten cios w trzeciej rundzie i do końca walki nie mógł dojść do siebie - powiedział McCracken w rozmowie ze stacją BBC.

Te słowa wywołały burzę. Wiele osób ze świata pięściarstwa skrytykowało postawę trenera. Jednak najostrzejsze działa wytoczył Luke Griggs z organizacji Headway, która stara się zwiększać świadomość związaną z obrażeniami mózgu.

Został narażony

- To szokujące wyznanie, ale zarazem wątpliwe, by był to pojedynczy incydent. Trenerzy mają obowiązek dbać o zdrowie pięściarzy, tymczasem priorytetem dla szkoleniowca Anthony'ego Joshuy było zwycięstwo, nie chronienie zawodnika przed potencjalnie fatalnym urazem - powiedział Griggs dziennikowi "The Sun".

- Wiadomo, że kiedy masz wstrząs mózgu, to każdy kolejny cios stanowi ogromne zagrożenie. Zawodnik ryzykuje poważnym urazem mózgu, jeśli wcześniej doszło do wstrząsu. Został narażony na jeszcze poważniejszy uraz. Trudno odgadnąć, jak wiele osób przeżyłoby w ringu, gdyby nie liczyło się tylko zwycięstwo za wszelką cenę - dodał.

Zdrowie najważniejsze

McCracken postanowił odpowiedzieć: Wielokrotnie w trakcie kariery byłem w sytuacji, gdy pięściarz dochodził do siebie po trudnej rundzie i wygrywał walkę. Przerywałem również walki, gdy widziałem, że w interesie zawodnika nie jest kontynuowanie pojedynku. Nie jestem lekarzem i użycie terminu wstrząśnienie mózgu być może nie było odpowiednie, ale zawsze najważniejsze było dla mnie zdrowie pięściarzy, z którymi pracowałem i starałem się wykorzystać moje doświadczenie, by czynić to, co dla nich najlepsze.

Rewanżowy pojedynek odbędzie się 7 grudnia w Ad-Drijja. Faworytem, podobnie jak w przypadku pierwszej walki, jest Joshua.