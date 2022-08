Wielka tragedia w rodzinie Tysona Fury'ego. Stanowczy apel bokserskiego mistrza

Ukraiński pięściarz Ołeksandr Usyk wrócił do kraju i zgłosił się na ochotnika do walki w obronie ojczyzny. - Przyjaciele, musimy zatrzymać tę wojnę. Wszyscy razem – powiedział sportowiec.

Ołeksandr Usyk wrócił do kraju, by bronić Ukrainy

Usyk znów lepszy od Joshuy. Sędziowie nie byli zgodni Ołeksandr Usyk... czytaj dalej » Tyson Fury w swoim stylu skomentował walkę o pasy mistrzowskie wagi ciężkiej federacji WBA, WBO, IBF oraz IBO między Ołeksandrem Usykiem a Anhonym Joshuą. Brytyjczyk stwierdził, że pojedynek stał na bardzo niskim poziomie i jednego wieczoru mógłby pokonać obu pięściarzy.

Posiadacz pasa organizacji WBC jednocześnie poinformował o tragicznej śmierci kuzyna. Rico Burton został ugodzony nożem przed jednym z klubów nocnych. "Gypsy King" zaapelował do brytyjskich władz o zaostrzenie prawa wobec przestępców.

- Rząd Wielkiej Brytanii musi wprowadzić wyższe wyroki za przestępstwa dokonywane przez nożowników - stwierdził 34-letni sportowiec.

Tragedia w Altrincham

Kuzyn pięściarza stał przed wejściem do jednego z lokali nocnych w Altrincham pod Manchesterem i nad ranem został ugodzony nożem w szyję.

Jak poinformowali dziennikarze "Daily Mail", Burton został przewieziony do szpitala, ale niestety nie udało się go uratować.

Napastnik nie poprzestał na jednym ataku i dźgnął jeszcze jedną osobę, która znajduje się w szpitalu z ciężkimi obrażeniami. Brytyjska policja przekazała mediom oświadczenie, w którym informuje, że w związku ze sprawą do aresztu trafił 21-letni mężczyzna.

Tragiczną informację potwierdził również mistrz świata wagi ciężkiej. Za pośrednictwem mediów społecznościowych Fury wystosował apel do brytyjskich władz.

"Mój kuzyn został zamordowany ostatniej nocy, dźgnięty nożem w szyję. To staje się już nie do zniesienia z tymi idiotami noszącymi noże. To trzeba powstrzymać jak najszybciej. Rząd Wielkiej Brytanii musi wprowadzić wyższe wyroki za przestępstwa dokonane przez nożowników" - napisał Fury.