Joshua bez szacunku dla byłego mistrza świata. "Lewis to klaun"

Joshua odpowiedział w ten sposób na krytyczne komentarze Lewisa, który po jego ostatniej porażce z Andym Ruizem juniorem wytykał mu błędy i kwestionował pracę jego trenera.

"McCrackin jest świetnym trenerem, ale być może niewłaściwym dla AJ-a. Musi nauczyć go stylu pozwalającego na dominowanie w wadze ciężkiej. Po obejrzeniu walki nie mogę zgodzić się z tezą, że AJ był właściwie przygotowany do rywalizacji z Ruizem" - napisał na Twitterze Lewis po czerwcowej walce, której stawką były pasy mistrza świata wagi ciężkiej federacji WBA, IBF, WBO.

W dokumencie telewizji Sky Sports Anthony Joshua opowiedział m.in. o różnicach dzielących go z Lewisem.

- Ja i Lennox jesteśmy ulepieni z innej gliny - powiedział 29-latek.

Na sugestię dziennikarza, że jego starszy rodak pozostawił po sobie imponującą spuściznę, odpowiedział krótko: - Więc? Ja również.

AJ ma już dość komentarzy byłego mistrza świata na swój temat. Przyznał, że sam woli cieszyć się z sukcesów młodego pokolenia i w przeciwieństwie do Lewisa docenia pracę, którą trzeba wykonać, by dotrzeć na szczyt.

On ma rację

Słowna przepychanka trwa w najlepsze. Lewis ponownie zareagował na słowa byłego mistrza świata. Zwraca uwagę, że pięściarz nagle widzi w nim wroga, a wszystko przez to, że śmiał skrytykować nieudane negocjacje na walkę z czempionem federacji WBC Deontayem Wilderem.



- Wow! On ma rację! Jesteśmy ulepieni z innej gliny. Bycie absolutnym mistrzem świata nie było czymś, co mnie prześladowało. To było coś, czego chciałem, aż w końcu to osiągnąłem - napisał na Twitterze.

- Jestem zawiedziony jego słowami, ale rozumiem tę "zazdrosną narrację", która nasiliła się po tym, jak skrytykowałem ich negocjacje na walkę z Wilderem. Nagle stałem się hejterem - dodał.



Wow! He’s right! We ARE cut from a different cloth. Undisputed wasn’t something I “worried” about. It was something I went after until it was accomplished! https://t.co/m4aw2YoTU0 — Lennox Lewis (@LennoxLewis) 15 sierpnia 2019

Rewanżowa walka pomiędzy Joshuą i Ruizem została zaplanowana na 7 grudnia i ma się odbyć w Arabii Saudyjskiej. Trudno jednak przesądzać, czy bokserzy istotnie zmierzą się na Bliskim Wschodzie. Aktualny posiadacz mistrzowskich pasów IBF, WBA i WBO stwierdził bowiem w środę, że rewanż wkrótce się odbędzie, ale w Stanach Zjednoczonych.