Posłał rywala na deski, chwilę potem stracił orientację. Bokser uderzał niewidzialnego przeciwnika

Buthelezi walczył o pas afrykańskiej organizacji WBF w wadze lekkiej z Siphesihle Mntungwą. Zdecydowanie prowadził na punkty, a dodatkowo w 10. rundzie serią ciosów posłał rywala na deski.

Ten padając, zdołał jeszcze odpowiedzieć, co jak się okazało, miało decydujący wpływ na losy pojedynku.

Nie widział rywala, uderzał w powietrze

Mntungwa w asyście arbitra ringowego dochodził do siebie i po chwili był gotowy do wznowienia starcia. Kiedy sędzia na to zezwolił, okazało się, że Buthelezi bardzo mocno odczuł ostatni cios. Zamiast w stronę przeciwnika ruszyła najpierw w stronę arbitra, a gdy ten się odsunął, zaczął zadawać ciosy w powietrze. Walka została natychmiast przerwana, by pięściarzowi mogła zostać udzielona pomoc.

Zwycięzcą walki został Mntungwa, ale wobec zaistniałej sytuacji organizacja WBF zdecydowała się odroczyć ceremonię.

Według informacji przekazanych przez holenderski "Telegraaf" Buthelezi znajduje się w stanie stabilnym. W najbliższych dniach ma zostać poddanym badaniom, które mają wykazać, co spowodowało jego zupełną utratę orientacji w ringu.