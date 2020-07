Demolka w siedem sekund. Jeden z najszybszych nokautów w historii

Złota wanna dla żony, dom z setką pokoi. Wydawali gaże na prawo i lewo, dziś są bankrutami Niemal w tym... czytaj dalej » Rankingowe starcie w Fantasy Springs Resort Casino w Indio w Kalifornii zostało przygotowane na ostatnią chwilę. Estrada, która jest tymczasową mistrzynią świata federacji WBA w wadze muszej, miała walczyć z Jacky Calvo, ale wobec niedyspozycji rywalki rękawice skrzyżowała z Adkins.

Kombinacja siedmiu ciosów

Estrada była murowaną faworytką, ale to, co wydarzyło się w ringu, zaskoczyło z pewnością nawet największych optymistów. 28-latka równo z gongiem ruszyła na rywalkę i wyprowadziła kombinację siedmiu ciosów. Cztery z nich boleśnie sięgnęły celu, a Adkins półprzytomna padła na deski, nie uderzając rywalki ani razu!

Kiedy sędzia komunikował zakończenie walki, ringowy zegar wskazywał siódmą sekundę. Niedraśnięta Estrada cieszyła się z 19. zwycięstwa w karierze. Wciąż może pochwalić się byciem niepokonaną.



True Life: Im in love with Seniesa Estrada pic.twitter.com/h1fZYLbiTU — The Overtaker, Chess In Peace (@childofelegua) July 25, 2020

Amerykańskie media w zgodnym zachwycie nad popisem pięściarki podkreślają, że był to jeden z najszybszych nokautów w historii boksu. Jeden z najszybszych, ale do rekordu zabrakło sporo. Najmniej czasu na pokonanie rywala potrzebował Mike Collins, który w 1947 roku, w turnieju Złotej Rękawicy, posłał na deski Pata Brownsona już pierwszym ciosem. Była czwarta sekunda walki, a wynik ten wpisany został do księgi Rekordów Guinessa.

- Muszę po prostu wygrywać i zdobywać tytuły mistrzowskie. Walki o mistrzostwo świata są jedyną rzeczą, o której myślę. Nie chcę innych pojedynków - mówiła Estrada jeszcze przed pojedynkiem z Adkins.