Mistrz Europy prezentował, jak wykonać cios. Znokautował sam siebie

Dzieci zakłócały trening Ronaldo. Szybko znalazł na nie sposób Rozgrywki... czytaj dalej » Wobec pandemii COVID-19 sportowcy wyjątkiem nie są, oni też utknęli w domach. Wszyscy trenują w czterech ścianach lub ogrodach, a wielu z nich sposobami na dbanie o formę dzieli się w mediach społecznościowych.

Są też tacy, którzy - nieintencjonalnie - prezentują, jakich ćwiczeń nie wykonywać. Takim przykładem jest młody napastnik Aston Villi, który wybił okno w swoim domu i takim jest właśnie Maxwell.

"Treningi na żywo anulowane do odwołania"

31-letni londyńczyk, dbając o kontakt z fanami, zaprosił w mediach społecznościowych na trening na żywo. I zaczął sekwencję ciosów. Ostatnim był podbródkowy, a rękawica prześlizgnęła się po worku i trafiła go prosto w prawe oko. Zaskoczony Maxwell przykląkł, a uderzone miejsce natychmiastowo zaczęło puchnąć. Na tym etapie transmisja się zakończyła.



Wyświetl ten post na Instagramie. Super Sam's Quarantine Boxfit live classes have been cancelled until further notice sorry to all paying customers we will be back stronger! @ceemax90 #boxing #uppercut #punchyourself #blackeye Post udostępniony przez Sam Maxwell (@sammax88) Kwi 13, 2020 o 12:38 PDT





Później efekty feralnej prezentacji można było już tylko "podziwiać" na zdjęciach - pod okiem pięściarza rozlał się potężny krwiak.

Pierwszy pięściarz z koronawirusem: czułem się, jakbym wpadł pod ciężarówkę COVID-19 jest w... czytaj dalej » Maxwell niewinny trening zakończył z kontuzją, ale poczucia humoru i dystansu do siebie nie stracił. "Moje treningi na żywo na Instagramie są anulowane do odwołania" - poinformował niedługo później.

Niepokonany na zawodowym ringu

Anglik jest aktualnym mistrzem Europy wagi junior półśredniej. Ostatni raz pasa bronił w listopadzie, kiedy w siódmej rundzie pokonał Connora Parkera.

Maxwell na zawodowstwo przeszedł w 2016 roku. Od tamtej pory wygrał wszystkie 13 walk, z których aż 11 kończył nokautami.

Jego najbardziej spektakularnym zwycięstwem był pojedynek z ubiegłego roku z Sabrim Sedirim. Maxwell wyraźnie przegrywał na punkty, ale na kilkanaście sekund przed końcem ostatniej rundy efektownie posłał rywala na deski.