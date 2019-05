Pięściarz zszedł z wagi i zemdlał. "Nigdy nie czułem się tak rozczarowany"

Wilder zniszczył rywala potężnym ciosem w pierwszej rundzie. "Kandydatura do nokautu roku" Wystarczyła tylko... czytaj dalej » Limitu wagi w boksie przekroczyć nie można, jej zbijanie przed pojedynkiem odbywa się zatem w tempie ekspresowym. Garner prawdopodobnie przesadził, organizm odwodnił, choć powodu jego omdlenia nie podano.



Granica w kategorii junior lekkiej, w której Brytyjczyk występuje, wynosi dokładnie 58,967 kg. Wymogi wypełnił - waga wskazała 58,1 kg - ale kosztem zbyt dużym.

"Mam nadzieje, że niebawem wrócę"

Karierę Garner dopiero rozpoczyna, na zawodowym ringu stoczył osiem zwycięskich pojedynków, sześć kończąc przed czasem. Wyznaczony na galę w Stevenage rywal wymagający nie był - pochodzący z Nikaragui 31-letni Jose Hernandez walk ma za sobą 38, z czego aż 33 przegrane.



Tuż po ważeniu panowie grzecznie podali sobie ręce. Garner odwrócił się, by dołączyć do swojej ekipy. I zasłabł. Szybko poinformowano, że nie będzie zdolny do rywalizacji.



Fanów uspokoił potem sam, za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Wszystko ze mną w porządku, chociaż nigdy nie czułem się tak rozczarowany. Mam nadzieje, że niebawem wrócę" - napisał.