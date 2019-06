Agent Joshuy potwierdza: rewanż z Ruizem Jr. w listopadzie albo grudniu

"Po spotkaniach z AJ, Robem Mc (trenerem McCrackenem) i z menedżerami w Nowym Jorku uruchomiliśmy dziś klauzulę o rewanżu z Andym Ruizem Jr. Walka odbędzie się w lis/gru na arenie, która zostanie wkrótce ogłoszona" - napisał na Twitterze agent Joshuy Eddie Hearn.



After meetings with AJ, Rob Mc and the management team in NY, we have today triggered the contracted rematch clause with Andy Ruiz Jnr. The fight will take place in Nov/Dec at a venue to be confirmed shortly. — Eddie Hearn (@EddieHearn) June 4, 2019





Dziennik "Daily Mail" napisał, że według jego informacji nowy mistrz świata podwoi swoją gażę z sobotniego starcia i powinien zarobić 10 mln funtów. Angielska gazeta przekonuje, że na mocy pierwszej umowy na walkę, którą Joshua sensacyjnie przegrał z soboty na dzielę w ubiegłym tygodniu, Brytyjczyk ma prawo zadecydowania, gdzie dojdzie do rewanżu.

Nikt się nie spodziewał

Kownacki o sensacyjnym mistrzu. "Mamy zaokrąglone brzuszki, a mimo to nokautujemy gości" Pod koniec... czytaj dalej » Walka w Madison Square Garden w Nowym Jorku była dla Joshuy pierwszą stoczoną w Stanach Zjednoczonych. Debiut na amerykańskiej ziemi wypadł dla niego koszmarnie. 29-latek stracił wszystkie pasy mistrzowskie (IBF, WBA, WBO), cztery razy leżał na deskach i przegrał przez techniczny nokaut. Była to jego pierwsza porażka w zawodowej karierze. Poprzednie 22 walki wygrał, w tym 21 przed czasem. Przed pojedynkiem nikt nie dawał pretendentowi najmniejszych szans.

Ruiz przekonywał po walce, że jego pozycja teraz urosła i wcale nie jest powiedziane, że rewanż odbędzie się w Wielkiej Brytanii.

- Stoję teraz na lepszej pozycji. Wiem, co oni mówią. Ja rozmawiam z Alem Haymonem i swoją ekipą, zobaczymy, co się wydarzy. Dla mnie w sumie nie ma to znaczenia, o ile damy kibicom to, czego chcą. Bardzo chciałbym walczyć w Nowym Jorku albo Los Angeles. Muszę sprawdzić, jak wygląda kontrakt. Jestem mistrzem. Teraz to ja rozdaję karty - przekonywał Amerykanin walczący pod meksykańską flagą.