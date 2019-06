Pożar na jachcie Kliczki. "Uważajcie, czego sobie życzycie"

Kliczko dostał świetną ofertę. "Wszyscy chcielibyśmy, żeby wrócił" W kwietniu 2017... czytaj dalej » Jak napisał "Bild", w momencie wybuchu pożaru jacht znajdował się między hiszpańskimi wyspami Majorką a Ibizą. Ogień pojawił się w maszynowni, przyczyna na razie nie jest znana.

Wszyscy są bezpieczni

Załoga wezwała pomoc około 1.30 w niedzielną noc. Akcja straży przybrzeżnej oraz strażaków okazała się na tyle skuteczna i szybka, że wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować.

Skończyło się na strachu, a były pięściarski mistrz za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że "wszyscy są bezpieczni".

"Uważajcie, czego sobie życzycie. Los trochę zbyt poważnie potraktował moją potrzebę "odrobiny adrenaliny" i nasz sobotni rejs zakończył się ewakuacją. Nie martwcie się: ja, moja rodzina i przyjaciele jesteśmy bezpieczni" - napisał Kliczko w mediach społecznościowych, dodając nagranie z akcji ratunkowej.



Be careful what you wish for: fate took my wish for “some #adrenalin” a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire#songpic.twitter.com/sGN7xfG5JM — Klitschko (@Klitschko) 25 czerwca 2019

43-letni Ukrainiec jest byłym mistrzem świata wagi ciężkiej. Wygrał 64 z 69 walk, które stoczył. Karierę zakończył w 2017 roku po porażce z Anthonym Joshuą.