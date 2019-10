Pięściarz walczy o życie po nokaucie. "Stan ekstremalnie krytyczny"

W sobotę 27-letni Day walczył z Charlesem Conwellem. Przegrał przez nokaut w dziesiątej rundzie, wcześniej dwukrotnie lądując na deskach. Lekarze obecni w hali zdecydowali momentalnie, że pięściarz natychmiastowo potrzebuje operacji mózgu. Tę przeszedł w szpitalu Northwestern Memorial i od tamtej pory znajduje się w śpiączce.



Please PRAY for Patrick Day !!

He got knocked out in his fight against Charles Cornwall and is still unconscious from that KO. He was taken to the ICU and was having seizures#UFCTampa#Boxingpic.twitter.com/3zMxfB6fgb — MMA India (@MMAIndiaShow) October 13, 2019





"Życie wydaje się niesprawiedliwe"

Zaatakowany trener walczy o życie. "To koszmar. Ma krwiaka mózgu" Bardzo zła... czytaj dalej » Do niedzielnego wieczoru nie spływały żadne informacje dotyczące stanu jego zdrowia, a milczenie przerwał promotor Daya, Lou DiBella. Nie są to niestety wieści napawające optymizmem.

"Patrick doznał traumatycznego urazu mózgu podczas walki w sobotę. Został przewieziony do szpitala Northwestern Memorial, gdzie natychmiast przeszedł operację. Patrick jest w śpiączce, w ekstremalnie krytycznym stanie. W imieniu jego zespołu dziękujemy za wsparcie, modlitwy i oferty pomocy napływające ze wszystkich stron społeczności bokserskiej" - napisał DiBella w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Promotor zdobył się również na kilka emocjonalnych zdań. "Nigdy nie spotkałem kogoś, kto poznał Patricka i go nie polubił. Nigdy nie słyszałem, żeby wypowiedział on wredne słowo. Nigdy nie widziałem, żeby witał kogoś bez szerokiego uśmiechu. Życie czasami wydaje się niesprawiedliwe" - dodał.



Pat Day makes any room he is in a better place. I’ve never met anyone who’s met Patrick and not liked him. Never heard him utter a mean word. Never saw him greet someone without a big smile. Life doesn’t seem fair sometimes. Please keep Pat in your prayers, thoughts, and hearts. https://t.co/bfAyzEKu4y — Lou DiBella (@loudibella) October 14, 2019





Sobotnia walka była dla Daya 22. w karierze i czwartą przegraną.