Nie żyje bokser Patrick Day. Zmarł cztery dni po walce

W sobotę Day walczył z Conwellem o pas USBA w kategorii junior średniej na gali w Chicago. Przegrał przez ciężki nokaut w dziesiątej rundzie, wcześniej dwukrotnie lądując na deskach. Nowojorczyk stracił przytomność między linami i nigdy jej już nie odzyskał.

"Wiedział o nieodłącznym ryzyku"

Rywal w śpiączce, jego zżera poczucie winy, więc napisał list. "Chciałem tylko wygrać" Kilka dni temu... czytaj dalej » Lekarze obecni w hali momentalnie zdecydowali, że pięściarz potrzebuje natychmiastowej operacji mózgu. Bokser na noszach opuścił halę. Operację przeszedł w szpitalu Northwestern Memorial i od tamtej pory znajdował się w śpiączce.

Day zmarł w środę. Tragiczną informację oficjalnie potwierdził jego promotor Lou DiBella.



"Był synem, bratem i przyjacielem wielu osób" - napisał w oświadczeniu DiBella. "Jego życzliwość, pozytywne nastawienie i hojność wywarły wrażenie na każdym, kto go spotkał. Patrick nie musiał boksować - pochodził z dobrej rodziny, był wykształcony i miał inne możliwości zarabiania na życie. Zdecydował się na boks, wiedząc o nieodłącznym ryzyku, z jakim zmaga się każdy wojownik, gdy wejdzie na ring. Pat uwielbiał boks. To właśnie ten sport go inspirował i dzięki niemu czuł, że żyje" - przekazał promotor w komunikacie.

Rywal chce cofnąć czas

Na emocjonalną wypowiedź zdecydował się także Conwell. "Nigdy nie chciałem, by ci się to przydarzyło. Wszystko, co pragnąłem zrobić, to wygrać. Chciałbym cofnąć czas. Nikt nie zasługuje na to, co przytrafiło się Patrickowi" - oświadczył.



Day w zawodowej karierze wygrał 17 z 22 walk. Cztery razy przegrał, raz zremisował.

Śmierć Amerykanina jest kolejną w zawodowym boksie w ostatnim czasie. W wyniku obrażeń odniesionych na ringu w lipcu zmarli Rosjanin Maksim Dadaszew i Argentyńczyk Hugo Santillan.