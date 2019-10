De la Hoya oskarżony o gwałt. "Ekstremalne i odrażające czyny"

De la Hoya był pięściarzem wybitnym, ale w jego życiu prywatnym nie wszystko układa się idealnie. Właśnie wyszło na jaw, że został oskarżony o gwałt, który miało poprzedzić spożywanie alkoholu i zażywanie dużych ilości kokainy. Kobieta miała odnieść obrażenia fizyczne, a potem wpaść w dołek psychiczny. Utrzymuje, że do zdarzenia doszło w kalifornijskiej posiadłości złotego medalisty olimpijskiego i mistrza świata w sześciu kategoriach wagowych.

"Złoty chłopiec" miał zaprosić wspomnianą kobietę, która pracuje w zawodzie pielęgniarki, do swojego domu w Pasadenie w listopadzie 2017 r. To tam De La Hoya miał się upić, a następnie chwalić się drogimi alkoholami i pokaźną ilością kokainy. Później siłą zaciągnął domniemaną ofiarę do swojej sypialni, gdzie zaczął opowiadać o swoich fetyszach i zamiłowaniu do filmów pornograficznych z udziałem osób transpłciowych. Gdy kobieta odmówiła "eksperymentów seksualnych", De La Hoya miał wpaść w furię i chwycić ją mocno jedną ręką, a następnie włożyć jej pięść w pochwę.

Pokrzywdzona utrzymuje, że "mówiła nie i prosiła go, by przestał", na co ten miał zareagować śmiechem i zaproponować łyk alkoholu "dla rozluźnienia". Kobieta twierdzi, że gdy opuszczała jego dom "była w szoku i czuła wielki ból". Później musiała się poddać leczeniu.

"Czyny, jakich dopuścił się De La Hoya, biorąc pod uwagę zeznania ofiary, były ekstremalne, odrażające i przede wszystkim przekraczające wszelkie dopuszczalne normy społeczne" – brzmi treść oskarżenia złożonego w Sądzie Najwyższym Los Angeles.

Kobieta zeznająca dla bezpieczeństwa pod pseudonimem Jane Doe wyznała, że poznała De La Hoyę w 2016 roku i wcześniej wielokrotnie uprawiała z nim seks. Od wspomnianej sytuacji cierpi na zespół stresu pourazowego.

Nie pierwszy raz

To nie pierwszy raz, gdy De La Hoya został oskarżony o gwałt. W 1998 roku meksykański sąd odrzucił oskarżenia kobiety, która utrzymywała, że padła ofiarą napaści seksualnej ze strony pięściarza, gdy miała 15 lat. Sprawa przeniosła się do sądu w kalifornijskim San Bernardino, ale obie strony dogadały się poza nim.

Z kolei w 2007 roku świat obiegły zdjęcia, na których miał buty na obcasie i rajstopy. Początkowo utrzymywał, że zostały sfabrykowane, ale później zmienił zdanie. Twierdził, że był wówczas pod wpływem alkoholu i narkotyków. Po jakimś czasie udał się na odwyk, jednak w 2018 roku ponownie przyznał się do zażywania kokainy.

Aktualnie De La Hoya jest promotorem jednej z największych gwiazd pięściarskich na świecie, Saula "Canelo" Alvareza.