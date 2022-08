Usyk zadedykował wygraną Ukraińcom, jest gotowy na wielki pojedynek. "Jeśli nie z nim, to z nikim"

Ukraiński pięściarz Ołeksandr Usyk wrócił do kraju i zgłosił się na ochotnika do walki w obronie ojczyzny. - Przyjaciele, musimy zatrzymać tę wojnę. Wszyscy razem – powiedział sportowiec.

Ołeksandr Usyk wrócił do kraju, by bronić Ukrainy

Ołeksandr Usyk wrócił do kraju, by bronić Ukrainy

W pierwszej walce - we wrześniu ubiegłego roku na stadionie Tottenhamu Hotspur w Londynie - Usyk wygrał z Joshuą jednogłośną decyzją sędziów.

W sobotę w Arabii Saudyjskiej Ukrainiec pokonał Brytyjczyka niejednogłośnie (115-113, 116-112, 113-115), co nie zmienia faktu, że 35-latek mógł cieszyć się z obrony pasów mistrzowskich.

Źródło: Getty Images Joshua nie zrewanżował się Usykowi

Usyk walczył dla Ukrainy

Pięściarz urodzony w Symferopolu nie krył radości z wygranej, szczególnie w obliczu tego, co aktualnie dzieje się w jego ojczyźnie. Usyk znów lepszy od Joshuy. Sędziowie nie byli zgodni Ołeksandr Usyk... czytaj dalej »

- Dedykuję to zwycięstwo mojej rodzinie, mojej ekipie, mojemu krajowi, a także całej armii broniącej Ukrainy. Serdecznie wam wszystkim dziękuję - powiedział Usyk.

- Myślę, że wiele pokoleń będzie oglądać tę walkę, a zwłaszcza dziewiątą rundę, w której Joshua miał ogromną przewagę. Ten trudny moment przetrwałem i to ja mogłem cieszyć się z triumfu - dodał.

Ukrainiec podkreślił, że w następnej walce chciałby zawalczyć z posiadaczem pasa WBC Tysonem Furym, który niedawno poinformował o zakończeniu swojej kariery.

- Jestem przekonany, że decyzja Fury'ego o przejściu na emeryturę nie jest ostateczna. Jestem pewien, że będzie chciał ze mną walczyć, bo ja z nim chcę. Jeśli nie będę walczył z nim, to z nikim innym - oświadczył.

- Tylko Bóg wie, czy taki pojedynek się odbędzie. Jednak zrobimy wszystko, by doszło do tej walki - zakończył pięściarz.



"I devote this victory to my country!"



Oleksandr Usyk's emotional post-fight interview after a 'historic' victory pic.twitter.com/S0xmAyhBBt — Sky Sports (@SkySports) August 21, 2022

Fury: jedna z najgorszych walk o tytuł

Co ciekawe, Brytyjczyk skomentował walkę Usyka z Joshuą, mocno krytykując obu zawodników.

- To była jedna z najgorszych walk o tytuł wagi ciężkiej, jakie kiedykolwiek widziałem - powiedział Fury w opublikowanym w swoich mediach społecznościowych filmie. - Zniszczyłbym Usyka i Joshuę tego samego wieczoru. Sięgnijcie zatem głęboko do kieszeni - dodał.

THE GYPSY KING IS HERE TO STAY!!!@WBCBoxing@frankwarren_tvpic.twitter.com/DaDCfbQvPI — TYSON FURY (@Tyson_Fury) August 20, 2022





Zwycięstwo Usyka było jego 20. wygraną na zawodowych ringach, z czego 13 odniósł przed czasem. Joshua legitymuje się bilansem 24-3 (22 KO).