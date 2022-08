Naganne zachowanie po porażce. Joshua wyrzucił pasy Usyka poza ring

Sobotnie starcie Joshuy z Usykiem zakończyło się niejednogłośną wygraną Ukraińca (115-113, 113-115, 112-116). Co ważne, Brytyjczyk przegrał z tym rywalem po raz drugi z rzędu, a pierwszy raz - wtedy jednogłośną decyzją sędziów - miał miejsce we wrześniu 2021 roku w Londynie.

Źródło: Getty Images Joshua nie zrewanżował się Usykowi

Joshua narozrabiał

Porażka wywołała u 32-latka skrajne emocje. Po tym, jak Ukrainiec został ogłoszony zwycięzcą pojedynku, Joshua stracił nad sobą kontrolę. Pięściarz urodzony w Watfordzie podniósł należące do rywala pasy, a następnie wyrzucił je poza ring.



Anthony Joshua lost his temper after losing his rematch to Oleksandr Usyk and reacted angrily by throwing two belts out of the ring. pic.twitter.com/VjS8z3UrGl — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 20, 2022





Po tym geście Brytyjczyk opuścił ring, by po chwili do niego powrócić i przeprosić za swoją postawę. Usyk zadedykował wygraną Ukraińcom, jest gotowy na wielki pojedynek. "Jeśli nie z nim, to z nikim" Drugie zwycięstwo... czytaj dalej »

- Gdybyście znali moją historię, to zrozumielibyście moje zachowanie. Nie jestem bokserem od dziecka, który wcześnie był uznawany za wielki talent. Byłem w więzieniu, później zacząłem trenować, bo chciałem walczyć - skomentował.

Zdruzgotany bokser

Do całej sytuacji Joshua odniósł się raz jeszcze na konferencji prasowej po pojedynku w Arabii Saudyjskiej.

- Byłem po prostu wściekły, na siebie, nie na nikogo innego. Kiedy z jakiegoś powodu czuje się złość, można robić głupie rzeczy. Na szczęście szybko zdałem sobie sprawę, że taki jest sport. Wróciłem i postąpiłem tak, jak należy - dodał.

- Nie zmienia to faktu, że gdzieś głęboko w moim sercu jestem naprawdę zdruzgotany - zaznaczył wyraźnie przybity zawodnik.

Co ciekawe, pretensji do rywala nie miał sam Usyk.

- Wobec AJ czuję tylko szacunek - podkreślił Ukrainiec.

Dla Joshuy była to trzecia porażka na zawodowych ringach, a jego obecny bilans wynosi 24-3 (22 KO). Usyk stoczył 20 walk, z których wszystkie wygrał (13 KO).