Znana data debiutu Usyka w wadze ciężkiej. Niepokonany rywal

Usyk nie miał już żadnych wyzwań w kategorii do 91 kg. Pięściarz, który w 2012 roku pewnie wypunktował Krzysztofa Głowackiego, od jakiegoś czasu mówił o przejściu wyżej. Zastanawiano się tylko kiedy, gdzie i z kim. Teraz wszystkie karty zostały odkryte.

Do pierwszej walki Ukraińca w królewskiej dywizji dojdzie 12 października w Chicago. Jego przeciwnik nie jest tak dobrze znany na bokserskim ringu, ale powinien stanowić spore wyzwanie. 34-letni Tyrone Spong przez lata uchodził za jednego z najlepszych kickboxerów na świecie, ale w 2014 roku jego kariera została zastopowana przez koszmarne złamanie nogi.

Po powrocie do zdrowia Surinamczyk niespodziewanie postanowił zaistnieć w świecie boksu. Jak do tej pory radzi sobie znakomicie - wygrał 14 pojedynków, z czego 13 przed czasem i nie zaznał porażki. Jest posiadaczem tytułów WBC i WBO Latino. Jednak nie ulega wątpliwości, że do tej pory nie walczył z tak utalentowanym i niebezpiecznym pięściarzem, co Usyk.

Przystawka przed daniem głównym

Konfrontacja ze Spongiem ma być dla Usyka tylko przetarciem przed walką o mistrzostwo świata. Nawet eksperci nie ukrywają, że poza rekordem przeciwnik nie ma wiele do zaoferowania. "Ukrainiec zmierzy się rywalem, który nie ma żadnego amatorskiego zaplecza i pomimo zwycięstw, nie zachwyca na zawodowych ringach. Promotor Eddie Hearn mógł go zestawić z kimś zdecydowanie lepszym, ale wolał dać mu łatwą walkę w debiucie" - czytamy w serwisie boxingnews24.com.

Wiadomo, że w przypadku planowanej wygranej kolejnym przeciwnikiem Usyka będzie zwycięzca pojedynku Andy Ruiz Jr - Anthony Joshua. Ich rewanżowa konfrontacja odbędzie się 7 grudnia w Arabii Saudyjskiej. Stawką są pasy mistrzowskie federacji: WBO, WBA, IBF, IBO.