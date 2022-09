Były mistrz świata w boksie z powołaniem do rosyjskiej armii

Rosjanie uciekają przed mobilizacją. Z kraju miało już wyjechać ponad 260 tysięcy mężczyzn. W kolejkach do przekroczenia granicy trzeba czekać nawet kilkadziesiąt godzin. Kreml ma rozważać całkowite zamknięcie granic, by masowy eksodus zatrzymać. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Mieszkańcy w Dagestanie wyszli na ulice przeciwko mobilizacji na wojnę z Ukrainą. Policja, strzelając w powietrze, próbowała rozpędzić demonstrujących. Z kolei w zajętych przez Rosjan ukraińskich terenach trwają pseudoreferenda dotyczące przyłączenia terenów do okupanta. W Melitopolu mieszkańców do głosowania zmuszają żołnierze z karabinami. Na froncie armia ukraińska próbuje odbijać kolejne miejscowości, a Rosjanie odpowiadają atakami.

Putin zaproponował kilku krajom organizację własnych zawodów Władimir Putin z... czytaj dalej » To kolejna znana postać ze świata rosyjskiego sportu, która otrzymała powołanie do armii w ostatnim czasie. Trudno jednak przesądzać, czy Wałujew rzeczywiście zostanie wysłany na front, czy też jest to wyłącznie zabieg propagandowy.

Po niedawnym ogłoszeniu przez prezydenta Władimira Putina częściowej mobilizacji wielu Rosjan próbuje opuścić ojczyznę, by uniknąć wezwania do wojska.

Wałujew stawi się na rejestracji

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych bokserów wagi ciężkiej o przydomku "Bestia ze Wschodu" publicznie zapowiedział już, że zamierza wypełnić swój obowiązek i stawić się na rejestracji.

- Czy pójdę? Oczywiście, wybieram się do wojskowego biura rekrutacyjnego - obwieścił w rozmowie z dziennikiem "Izwiestija".

Mierzący 213 centymetrów wzrostu były sportowiec po zakończeniu profesjonalnej kariery zajął się polityką. Do definitywnego rozstania z zawodowymi ringami zmusiły go poważne problemy zdrowotne. W 2011 roku został deputowanym Dumy Państwowej, czyli rosyjskiego parlamentu, jako członek popierającej Putina partii Jedna Rosja.

Źródło: Getty Images Nikołaj Wałujew podczas obrad rosyjskiego parlamentu z symbolem inwazji na Ukrainę

49-latek powiedział rosyjskim mediom, że o wezwaniu do wojska dowiedział się, gdy wybierał się do Donbasu i nie było go w domu, by je odebrać. Wkrótce ma to jednak nadrobić. Wyjaśnił również, że inni deputowani z Dumy Państwowej również zostali zarejestrowani do służby wojskowej, ale otrzymali swoje powołania na miejscu.



The 7-foot giant former world boxing champion turned Russian lawmaker Nikolai Valuev says he’s received his military call-up and is heading to the recruitment office. pic.twitter.com/jxnHUDEFMY — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 29, 2022





W trakcie swojej 16-letniej profesjonalnej kariery bokserskiej Wałujew wygrał 50 z 53 walk, w tym 34 przez nokaut. Dwukrotnie sięgał po tytuł mistrza świata wagi ciężkiej organizacji WBA.