Jak Foreman przegrał "Rozróbę w dżungli". "Ali, zabij go"

45. rocznica Rumble in the Jungle

"Wiem tyle, że chciałem zadać mu ból. Chciałem go zabić" Było jasne, że... czytaj dalej » Ósma runda.



Foreman jest już bardzo zmęczony. Wykończony. Raz za razem dostaje w twarz. Stara się odpowiedzieć, ale jego lewy sierp przecina powietrze.



Ali stoi w narożniku, oparty, wręcz wciśnięty w liny. Nie daje się trafić. Czeka.



Na 15 sekund przed gongiem rusza do ataku. Bum, bum, bum - na rywala spada seria ciosów, w tym ten ostatni, potworny prawy prosty. Foreman pada na deski. Sędzia liczy, a on wciąż leży na plecach. Koniec.



Ali unosi ręce. Znowu jest mistrzem świata królewskiej kategorii.

"Ali Bomaye"

Walkę wymyślił Don King. Pięściarzom obiecał po 5 mln dolarów i nie zważał na to, że tych pieniędzy nie ma. Szukał i sponsorów, i miejsca, gdzie można zorganizować tak wielką imprezę. Dogadał się z prezydentem Zairu, Mobutu Sese Seko.



Ali zbliżał się do 33. urodzin. Za sobą miał długą, 3,5-letnią przerwę w karierze - licencję odebrano mu po odmowie służby wojskowej w Wietnamie. Chciał odzyskać tytuł, za wszelką cenę.



Mistrzem był 25-letni Foreman. Siłacz. Geniusz. O kondycję nie dbał - po co, skoro pojedynki kończył błyskawicznymi nokautami. W Kinszasie też miał być nokaut.

Źródło: Getty Images Walka Foremana z Alim trafiła do historii sportu

Już w Afryce Foremana dopadła kontuzja. Przez pęknięcie nad okiem walkę przesunięto o miesiąc. – Trenowałem nie mogąc boksować. To najlepsze, co Alemu mogło się przydarzyć – tłumaczył Foreman.



Kontrakt na walkę z nieboszczykiem. Tajemnica śmierci Wielkiego Niedźwiedzia W tej ponurej... czytaj dalej » Transmisja telewizyjna rozpoczęła się o 4 nad ranem czasu lokalnego, by widzowie w USA mogli oglądać walkę w dogodnej dla siebie porze. Na trybunach stadionu zasiadło 60 tys. fanów. Krzyczeli "Ali Bomaye", co w języku lingala oznacza "Ali, zabij go".

"Ali krzyczy: to wszystko, na co cię stać?"

Zbliżała się pora deszczowa, klimat był dla pięściarzy wykańczający. Od wilgotności powietrza namiękła mata ringu, co Alemu utrudniało pracę nóg, taniec, z którego był znany. Tkwił przy linach, stawiał na obronę. Z rywala drwił, prowokował go, wyszydzał.



- Myślałem, że przeważam i mam go w ręku, a nagle, po siódmej rundzie, słyszę, jak do mnie krzyczy: "to wszystko, na co cię stać?" Wtedy zdałem sobie sprawę, że to będzie najtrudniejsza walka mojego życia. I przegrałem. Przez jakiś czas byłem zdruzgotany, nie wiedziałem, jak sobie z tą porażką poradzić - wspominał Foreman.

Po latach panowie zostali przyjaciółmi. Najlepszymi. Kiedy w roku 1996 "When We Were Kings" - dokument o Rumble in the Jungle - dostał Oscara, obaj poproszeni zostali na scenę. Foreman pomagał iść dotkniętemu chorobą Parkinsona Alemu. Na wypełnionej gwiazdami filmu widowni nie siedział nikt. Wszyscy na stojąco bili legendom brawo. Z szacunku.

- Część mnie dzisiaj odeszła - stwierdził Foreman 3 czerwca 2016 na wieść o śmierci Alego.