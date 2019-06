Internet żyje porażką Krzysztofa Głowackiego. "Głuchy sędzia, przekręt w Rydze"

Sędzia zakończył walkę na początku trzeciej rundy. Wcześniej Głowacki uderzył przeciwnika w tył głowy, a ten odpowiedział mu ciosem łokciem w twarz. Polak leżał na deskach, ale sędzia nakazał mu wstać i kontynuować walkę. Zdaniem większości ekspertów - Briedis powinien zostać zdyskwalifikowany. Dostał jedynie ostrzeżenie i odebrano mu punkt.



Round 2 must have gone on an additional 10 seconds in which Glowacki was dropped hard and basically out because Byrd didn't stop the round at the bell. Horrendous. — Dan Rafael (@danrafaelespn) 15 czerwca 2019

Pięściarz z Wałcza leżał dwa razy na deskach po ciosach Briedisa, który uderzał nawet po gongu kończącym rundę. Sędzia ringowy Robert Byrd gongu najwyraźniej nie usłyszał, w przeciwieństwie do Łotysza, o czym sam przyznał po walce. Po tych wszystkich wydarzeniach Głowacki nie był sobą. W trzeciej rundzie oszołomiony padł na deski po raz trzeci, arbiter zakończył walkę. W bokserskim środowisku panuje wielkie rozczarowanie.



Andrzej Wasilewski, Krzysztof Głowacki promoter, will file official protest after chaotic, full of errors ending of Głowacki - Briedis WBSS cruiserweight semifinal bout in Riga. #BriedisGlowacki#boxing — przemek garczarczyk (@garnekmedia) 16 czerwca 2019





Wtf just happened??? — Adam Kownacki (@AKbabyface) 15 czerwca 2019

Przed sobotnią walką wydawało się, że dodatkową stawką pojedynku będzie również wakujący tytuł WBC, ale ostatecznie tak się nie stało. Obecnie bilans Głowackiego wynosi 31 zwycięstw (19 KO) i dwie porażki, a starszego o rok, niezwykle popularnego na Łotwie Briedisa - 26-1 (19 KO).