Tragiczny finał sparingu. 18-letni pięściarz nie żyje

Amaeze w maju rozpoczął zawodową karierę w wadze półciężkiej. Od tamtej pory stoczył dwie walki, obie wygrał przez nokaut w pierwszych rundach. Ta ostatnia odbyła się na początku lipca.

W zgodnej opinii ekspertów 18-latek był wielką nadzieją nigeryjskiego boksu.

Dwa tragiczne w skutkach nokdauny

Dobrze zapowiadającą się karierę przerwał tragiczny sparing, do którego doszło w niedzielę w Lagos. Treningowa walka odbywała się w nietypowych warunkach - nie w ringu, ale na otwartej przestrzeni.

Amaeze przyjmował kolejne ciosy, aż w końcu upadł. Na krótko, bo po kilku sekundach wrócił do walki. Chwilę później zaliczył jednak kolejny nokdaun, a walka się zakończyła.









Amaeze był wyraźnie oszołomiony i stracił przytomność. Jak informuje brytyjski "The Sun", pierwszej pomocy udzielono mu jeszcze na miejscu feralnej walki, po czym przetransportowano do szpitala. Tam walka o jego życie trwała kilkanaście godzin, ale zakończyła się niepowodzeniem.

"Z ciężkimi i pełnymi smutku sercami z żalem informujemy o przedwczesnym odejściu naszego młodego mistrza Miracle'a Amaeze. Chociaż odszedłeś za wcześnie, to twoje dziedzictwo pozostanie w naszych sercach. Niech Bóg ma cię w opiece, dopóki wszyscy się znowu nie spotkamy" - napisali promotorzy 18-latka, grupa Monarch Promotions.