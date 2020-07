Z takim "rywalem" Mike Tyson jeszcze nie walczył. "Ktoś zostanie ugryziony"

13.05 | Dla wielu bokser wszech czasów - Mike Tyson - znowu w Polsce. Przyznał, że żadna kwota nie skusi go do powrotu na ring, a z polskich pięściarzy kojarzy dwóch: Andrzeja Gołotę i Tomasza Adamka.

Miał plan, jak pokonać Mike'a Tysona. Padł na deski po dziewięciu sekundach Lou Savarese... czytaj dalej » Nikt nie ma wątpliwości, że biały i olbrzymi potwór to godny rywal Tysona. Oficjalny komunikat Discovery puszcza oko do widza, ale również uspokaja - "żaden rekin nie ucierpiał (i nie został ugryziony)". To oczywiście nawiązanie do walki Tysona z Holyfieldem z 1997 r. Słynny pięściarz odgryzł Holyfieldowi kawałek ucha, co do dzisiaj uznawane jest za najbardziej haniebne zachowanie w historii sportu w Stanach Zjednoczonych.

Phelps przegrał

Zapowiada się wielki telewizyjny hit. Show zostanie pokazane w ramach corocznego "Tygodnia rekinów", w którym przed trzema laty mogliśmy zobaczyć w akcji Michaela Phelpsa. 23-krotny mistrz olimpijski w pływaniu ścigał się z żarłaczem białym na dystansie 100 m. Wydarzenie zrealizowano w Kapsztadzie. "Pocisk z Baltimore" nieznacznie przegrał. "Setkę"przepłynął w czasie 38,1 s, a rekin w 36,1 s.

Jak ma wyglądać pojedynek Tysona z rekinem? To na razie zagadka, wiadomo, że do starcia ma dojść pod wodą. Na materiałach promocyjnych Tyson łamie deski do surfowania, pompuje ponton i z uśmiechem na twarzy zapowiada: "ktoś zostanie ugryziony".



Who you got in @MikeTyson vs. Jaws?



The heavyweight champ joins #SharkWeek August 9 on @Discovery. pic.twitter.com/Ffq6IkRlY9 — Shark Week (@SharkWeek) July 15, 2020





Dziennik "The Sun" dotarł do reżyserów przedsięwzięcia, którzy uspokajają - żaden rekin nie ucierpiał podczas kręcenia materiału. A jeżeli mamy do czynienia z wyjątkowymi walkami, to nie może zabraknąć Michaela Buffera. Z ust słynnego spikera usłyszymy kultowe powiedzenie "Let's get ready to rumble".

"To duże wyzwanie, które postanowiłem przyjąć. Chcę wygrać z lękami, które są ze mną przez całe życie. Pojedynek z rekinem jest dla mnie jak strach przed powrotem na ring w wieku 54 lat. O strachu wiem już wiele. Cokolwiek by mnie nie ośmieliło, to staję się coraz lepszy i jestem bliżej Boga" - cytuje pięściarza brytyjska bulwarówka.