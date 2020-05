Tyson wrócił na dobre. "Bogowie wojny wzniecili we mnie ogień"

Były mistrz świata wagi ciężkiej zamieścił na swoim instagramowym profilu wideo z treningu. Mike Tyson zapowiada, że wraca do ringu i chce walczyć.

Mike Tyson zapowiada powrót do ringu

Tyson od jakiegoś czasu trenuje w pocie czoła, by być w jak najlepszej formie. Były absolutny mistrz świata wagi ciężkiej chce stoczyć kilka pojedynków pokazowych, prawdopodobnie czterorundowych, z których pieniądze zostaną przeznaczone na szczytne cele. Chodzi m.in. o ośrodki pomagające w walce z uzależnieniami i fundacje wspierające bezdomnych.

Tyson: jak przed laty

Zawodnik, który swego czasu był postrachem królewskiej kategorii, co i rusz zamieszcza w mediach społecznościowych nagrania z treningów. Teraz dołożył kolejny, na którym tarczuje z jednym z najlepszych trenerów w historii MMA Rafaelem Cordeiro.

Choć są to jedynie kilkusekundowe zbitki z treningów, to dynamika, szybkość i siła 53-latka nadal robią wrażenie. Na koniec filmu Tyson rzucił wymowne: "Wróciłem".



- Czuję się nie do zatrzymania, jak przed laty. Bogowie wojny wzniecili we mnie ogień, pobudzili ego i chcą, bym ponownie poszedł na wojnę. Tylko sobie wyobraźcie, gdybym ponownie wyszedł na ring, zawalczył i pomógł tym wszystkim ludziom, o których mówiłem





- Czuję się nie do zatrzymania, jak przed laty. Bogowie wojny wzniecili we mnie ogień, pobudzili ego i chcą, bym ponownie poszedł na wojnę. Tylko sobie wyobraźcie, gdybym ponownie wyszedł na ring, zawalczył i pomógł tym wszystkim ludziom, o których mówiłem - dodał z kolei podczas wideoczatu na Facebooku.

Coraz więcej mówi się o ewentualnym pojedynku Tysona z Holyfieldem. "Wojownik" również postanowił wrócić na ring, trenuje i nie wyklucza takiej możliwości. 57-latek w rozmowie ze Sky Sports dał do zrozumienia, że ich trzecia konfrontacja jest możliwa.

- Nie wiem, co o tym sądzić. Musicie zapytać jego. Jeżeli pieniądze miałyby pójść na cele charytatywne i moglibyśmy ustalić jakieś wspólne rozwiązanie, to wszyscy by na tym zyskali - podkreślił były czempion kategorii junior ciężkiej i ciężkiej.

W 1996 roku doszło do ich pierwszej walki, która niespodziewanie zakończyła się wygraną Holyfielda przed czasem. Kilka miesięcy później zorganizowano rewanż - Tyson został zdyskwalifikowany, gdy odgryzł rywalowi kawałek ucha. Choć minęły 23 lata, a panowie zakopali topór wojenny i mają dobre relacje, to ludzie nie dają Holyfieldowi zapomnieć o tym zdarzeniu.

- Kiedy na mnie patrzą, to wiem, że przede wszystkim spoglądają na moje ucho. Myślą, że odgryzł mi całe ucho! - wyjaśnia.

Bez względu na to, że byłby to tylko pojedynek pokazowy, starcie Tyson - Holyfield III na pewno cieszyłoby się ogromnym zainteresowaniem.