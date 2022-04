Tyson nie wytrzymał. Uderzył natarczywego mężczyznę w samolocie

Mike Tyson o sobie sprzed lat: tamten facet nie żyje Tak, pamięta, że... czytaj dalej » Wszystko działo się w samolocie, który miał lecieć z San Francisco na Florydę w środę wieczorem amerykańskiego czasu. Początkowo nic nie zapowiadało takiego obrotu wydarzeń.

Selfie na początek

Jak podaje TMZ, jeden z mężczyzn z przyjacielem weszli na pokład samolotu, w którym był już Tyson. Legendarny pięściarz był początkowo miły dla dwóch panów i innych pasażerów.

Świadek powiedział, że były sportowiec zrobił sobie z nimi zdjęcie, a potem był długo bardzo cierpliwy wobec podekscytowanego mężczyzny, który natarczywie próbował z nim rozmawiać. "Ekstremalnie pijany" - jak podaje TMZ - człowiek zajmował fotel za Tysonem.

Pięściarz nie był w stanie wytrzymać ciągłego przeszkadzania i w końcu powiedział mężczyźnie, aby ten się "wyluzował" i był cicho. Ten nie miał jednak zamiaru przestać. Zdenerwowany Tyson odwrócił się do niego i wymierzył mu kilka ciosów. Fragmenty zdarzenia widać na filmie zamieszczonym w internecie.



Mike Tyson appears to beat up some fan that pissed him off while on a plane.



check us out https://t.co/y8GocwtdCH



pic.twitter.com/HL4UzVQMW9 — Fight Scout (@FightScoutApp) April 21, 2022





Krótko po tym wydarzeniu 55-latek opuścił samolot i ostatecznie nie poleciał nim na Florydę.

Pasażer, który na zdjęciach ze zdarzenia ma zakrwawioną twarz, otrzymał pomoc medyczną i poinformował o sprawie policję. Wszystko wskazuje na to, że złoży doniesienie na Tysona.

Sam były mistrz nie wypowiedział się jeszcze w tej sprawie.