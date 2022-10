Ukraińcom zakazano startu w narodowych symbolach. MKOl wyraził "poważne zaniepokojenie"

Skrót najważniejszych walk w kategorii do 60 kg.

Tokio. Naohisa Takato złotym medalistą olimpijskim w judo do...

Skrót najważniejszych walk do 48 kg kobiet w judo.

Tokio. Distria Krasniqi ze złotym medalem w judo do 48 kg

Tokio. Vito Dell'Aquila mistrzem olimpijskim w taekwondo do...

Tokio. Panipal Wongpattanakit złotą medalistką w taekwondo do...

Tokio. Naohisa Takato złotym medalistą olimpijskim w judo do...

Tokio. Ulugbek Rashitov złotym medalistą w taekwondo do 68 kg

Tokio. Anastasija Zolotic mistrzynią olimpijską w taekwondo do...

Niedzielnymi bohaterami tatami w zawodach judo na igrzyskach w Tokio było rodzeństwo Abe. Uta sięgnęła po złoto w rywalizacji do 52 kg, a Hifumi do 66 kg.

Julia Kowalczyk pokonała Portugalkę Telmę Monteiro podczas olimpijskiego turnieju judo w kat. 57 kg. Polka awansowała do ćwierćfinału rywalizacji.

Julia Kowalczyk musiała ustąpić przewadze gruzińskiej zawodniczki. Polka odpadła w repasażu judo w kat. do 57 kg. Tym samym straciła szansę na walkę o brązowy medal. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Gjakowa zdobyła złoty medal w judo kobiet w kat. do...

Aleksandra Kowalczuk wygrała w 1/16 rywalizacji w Taekwondo. Z wynikiem 7:2 Polka pokonała Australijkę Rebę Stewart. Dzięki zwycięstwu Kowalczuk awansowała do ćwierćfinału. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Aleksandra Kowalczuk awansowała do ćwierćfinału...

Taką techniką polska zawodniczka zapewniła sobie awans do 1/8 finału.

Akcja na ippon w wykonaniu polskiej judoczki na Miku Tashiro i awans do najlepszej ósemki.

Tokio. Porażka Agaty Ozdoby-Błach w ćwierćfinale do 63 kg....

W drugiej rundzie bokserskiej rywalizacji w kategorii do 69 kg Turecka bokserka pokonała reprezentantkę Polski 5:0. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Agbegnenou zdobyła złoty medal w judo w kat. do 63 kg

Japończyk w pięknym stylu pokonał reprezentanta Mongolii Saeida Mollaei. Jest to już drugi medal olimpijski tego zawodnika, który wywalczył brązowy medal w Rio de Janeiro 2016. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Nagase zdobył złoty medal w judo mężczyzn w kat. do...

Tokio. Judo. Lasza Bekauri ze złotym medalem do 90 kg

Tokio. Judo. Chizuru Arai wygrała rywalizację do 70 kg

Beata Pacut przegrała z Japonką Shori Hamadą w 1/8 finału w kategorii do 78 kg kobiet. Zobacz końcówkę tej walki. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Judo. Shori Hamada złotą medalistką do 78 kg

Tadeusz Michalik odniósł piękny triumf w starciu z Hancockiem. Polak zwyciężył 4:3 i tym samym awansował do półfinału turnieju olimpijskiego. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Michalik zwyciężył z Amerykaninem i awansował do...

Przymusowy parter i dwa wózki Rosjanina zadecydowały o wyniku walki półfinałowej do 97 kg.

Cała walka półfinałowa do 97 kg w stylu klasycznym.

Tokio. Zapasy. Tadeusz Michalik - Musa Jewłojew w półfinale do...

Oto co miał do powiedzenia Tadeusz Michalik po porażce w półfinale olimpijskim z Musą Jewłojewem. Polak weźmie udział w pojedynku o brąz.

Tokio. Tadeusz Michalik zdobył brązowy medal w zapasach w kategorii do 97kg. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Polka musiała ustąpić przewadze Bułgarki Eweliny Nikołowej w zapasach w stylu wolnym w kat. 57 kg. Warunkiem udziału Polki w repasażach jest awans Bułgarki do finału. Wrzesień Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Zapasy. Żan Bełeniuk mistrzem olimpijskim do 87 kg w...

Tokio. Zasina awansowała do ćwierćfinału w zapasach w stylu...

Albert Batyrgazijew wywalczył złoty medal olimpijski w boksie w kategorii do 57 kg. Rosjanin w finale pokonał 3:2 Amerykanina Ragana. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Taylor zdobył złoty medal w zapasach w kat. do 86 kg

Tokio. Goranowa zdobyła złoty medal w karate kobiet w kat. do...

Niestety Gadżimurad Raszydow okazał się za mocny dla Magomedmurada Gadżijewa w 1/4 finału do 65 kg. teraz reprezentant Polski czeka na dalsze rozstrzygnięcia. Jeżeli Rosjanin wejdzie do finału, Gadżijew otrzyma szansę walki w repasażach.

Tokio. Sidakow zdobył złoty medal w zapasach w kat. do 74 kg

Amerykanin wygrał 10:8 w starciu z Gruzinem Petriaszwiliem. Tym samym Stevenson wywalczył złoty medal olimpijski w zapasach w kat. do 125 kg. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz końcówkę walki Tareg Hamedi – Sajad Ganjzadeh, w której doszło do złamania przepisów. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

"Fakt, że ukraińska drużyna bokserska juniorów nie może uczestniczyć w mistrzostwach Europy we Włoszech, używając symboli narodowych, takich jak flaga i hymn, zwiększa wiele obaw wyrażanych wcześniej, w tym to, że Ukraińska Federacja Bokserska została zawieszona na krótko przed kongresem IBA z powodu kwestii spornych" - oświadczył MKOl. Były mistrz świata w boksie powołany do rosyjskiej armii Były mistrz... czytaj dalej »

Polityka w świecie sportu

IBA zabroniła ukraińskiej drużynie juniorów rywalizacji pod ich flagą i hymnem we Włoszech w zeszłym tygodniu.

Organizacja kierowana przez rosyjskiego biznesmena Umara Kremlowa zawiesiła ukraiński związek, uniemożliwiając mu oddanie głosu podczas Nadzwyczajnego Kongresu w Erywaniu.

Rzekomym powodem takiego działania miał być konflikt z ukraińskim zarządem. IBA nie uznaje bowiem prezydenta tamtejszej federacji Kyryła Szewczenki, a popiera Wołodymyra Prodywusa, sojusznika Kremla, który opuścił Ukrainę po rosyjskiej inwazji w lutym i jest obecnie wiceprezydentem światowej federacji.

Kongres w Erywaniu odbył się, ponieważ Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS) uznał, że niesłusznie nie dopuszczono do majowych wyborów na prezydenta holenderskiego kandydata Borisa van der Vorsta. Jednak w Armenii delegaci uznali, że nowych wyborów nie będzie, pozostawiając na stanowisku Kremlowa.

Boks może wypaść z programu igrzysk olimpijskich

W ubiegłym miesiącu MKOl zwracał uwagę na to, że powolne reformy i zależność finansowa IBA od rosyjskiego koncernu energetycznego Gazprom są poważnym problemem. Dodatkowo nieprzeprowadzona elekcja na stanowisko prezydenta poddaje w wątpliwość wysiłki IBA, aby zachować miejsce boksu na igrzyskach olimpijskich z Los Angeles 2028.

MKOl pozbawił już władze IBA prawa do organizowania przez nią zawodów olimpijskich w igrzyskach w Paryżu 2024. Decyzja obejmuje również kwalifikacje, co oznacza, że będą to drugie z rzędu igrzyska, na których MKOl zorganizuje zawody bez współudziału bokserskiej federacji. Identyczne procedury dotyczyły igrzysk w Tokio.