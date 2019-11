Wach niespodziewanie powalczy na najważniejszej gali roku. Rywal z najwyższej półki

Wyczekiwana w świecie boksu gala odbędzie się 7 grudnia na przedmieściach Rijadu. Do poprzedniego pojedynku między Joshuą i Ruizem Jr doszło 1 czerwca tego roku. Wówczas o wiele niżej notowany amerykańsko-meksykański pięściarz zaskoczył faworyzowanego Brytyjczyka, zwyciężył przez techniczny nokaut w siódmej rundzie i odebrał mu pasy mistrzowskie federacji WBA, IBF oraz WBO w wadze ciężkiej. Rewanż zapowiada się fascynująco.









Dowiedział się kilka dni temu

Raz już zaszokował świat boksu. Teraz obiecuje zrobić to ponownie Andy Ruiz Jr... czytaj dalej » Okazuje się, że na gali w Arabii Saudyjskiej wystąpi także polski pięściarz. W środę oficjalnie poinformowano o starciu Whyte’a (26-1, 18 KO) z Wachem (35-5, 19 KO). "Wiking" zgodził się w ostatniej chwili przyjąć poważne wyzwanie. Sam przyznał, że ofertę otrzymał dopiero w poprzedni piątek i przystąpi do pojedynku bez obozu przygotowawczego. Polak w tym roku wygrał co prawda dwie walki, ale z bardzo słabymi rywalami. Kiedy wcześniej trafiał na bardziej wymagających przeciwników, przegrywał z kretesem.



Teraz będzie mu tylko trudniej. Whyte ma imponujący bilans i zapewne wkrótce dostanie szansę walki o mistrzostwo świata. W lipcu 2019 roku pokonał jednogłośną decyzją sędziów Kolumbijczyka Oscara Rivasa i zdobył pas WBC Interim. Po walce okazało się jednak, że stosował doping i został zawieszony. Ostatecznie po wielu zawirowaniach został oczyszczony z zarzutów i znowu może boksować.

"Jeden z najtwardszych podbródków"

- Jestem zachwycony, że będę walczył na gali w Arabii Saudyjskiej z Mariuszem Wachem. Prawdopodobnie ma jeden z najtwardszych podbródków w całej kategorii ciężkiej - pochwalił Polaka Whyte w rozmowie ze Sky Sports. - Ciężko trenowałem przygotowując się do walki. Dlatego dobrze, że już znam jej datę i rywala. Cieszę się też, że znalazłem się na gali, na której dojdzie do jednego z największych pojedynków wagi ciężkiej od lat. Jeśli wygram 7 grudnia, to mam nadzieję, że uda mi się zdobyć tytuł mistrzowski w 2020 roku - zapowiedział.



Whyte przygotowywał się ciężko, o czym zresztą regularnie informował w mediach społecznościowych, chwaląc np: klasę swoich sparingpartnerów. Przerwy w treningach wykorzystał z kolei… na występy w brytyjskim programie kulinarnym "Celebrity Master Chef". Jak się okazało, w kuchni radził sobie równie dobrze jak w ringu.



Trudno powiedzieć w jakiej formie jest aktualnie Wach. Samo to, że dowiedział się o walce z tak wymagającym rywalem jak Whyte na dwa tygodnie przed starciem, nie stawia go w komfortowym położeniu. Obok wspomnianych już walk w Arabii Saudyjskiej dojdzie jeszcze do innych bardzo ciekawych pojedynków królewskiej dywizji. Aleksander Powietkin zmierzy się z Michaelem Hunterem, a Filip Hrgović powalczy z Erikiem Moliną.