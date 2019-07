Zmarł rosyjski bokser Dadaszew. Trener prosił go, by poddał walkę

Przed kilkoma dniami w kasynie MGM National Harbor w Maryland Dadaszew przegrał w kategorii junior półśredniej z Portorykańczykiem Subrielem Matiasem. Była to jego pierwsza porażka w zawodowej karierze. Walkę poddał przed 12. rundą szkoleniowiec Rosjanina.

Poważne uszkodzenie mózgu

Z ringu na stół. Bokser nie chciał poddać walki, zabrała go karetka Maksim Dadaszew... czytaj dalej » McGirt zdecydował się na taki krok z powodu brutalności starcia i zbyt wielu ciosów, jakie przyjął jego podopieczny. Dadaszew przyjął aż 319 uderzeń, z czego dwie trzecie na głowę. Trener prosił go nawet, by się poddał, ale ten nie reagował.

- Przestań walczyć! Max, jesteś za bardzo poobijany. Proszę, Max, pozwól, że to zrobię. Jeśli nie, zrobią to za ciebie - krzyczał z narożnika McGirt w trakcie 11. rundy.

Z ringu Rosjanin zszedł jeszcze o własnych siłach, ale w drodze do szatni wymiotował i halę opuścił już na noszach. Następnie został przewieziony karetką do szpitala. Lekarze z UM Prince George's w Maryland stwierdzili, że zawodnik doznał poważnego uszkodzenia mózgu, który krwawił. Konieczna była operacja.

Początkowo menedżer boksera Egis Klimas poinformował, że zabieg zakończył się powodzeniem. Niestety, po trzech dniach pacjent zmarł.