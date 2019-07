Żona tragicznie zmarłego pięściarza szykuje pozew. "Zapłacił życiem za zaniedbania sędziego"

"Maks nigdy się nie poddawał. Boks był jego marzeniem, jego życiem... Ale od czego w ringu jest sędzia? Jego obowiązkiem jest chronić życie i zdrowie sportowca. Musi przerwać walkę, kiedy widzi, że zdrowie pięściarza jest zagrożone. Pięściarz zawsze będzie chciał walczyć do końca!" - napisała w oświadczeniu żona tragicznie zmarłego zawodnika Elizawieta Apuszkina.

I za winnego tragedii w głównej mierze uznaje arbitra Kenny'ego Chevaliera.

"Sędzia ani razu nie poszedł do narożnika Maksa, nie wezwał lekarza na konsultację. Gdyby nie trener, sędzia wezwałby go na 12. rundę! Jego zaniedbanie oraz brak profesjonalizmu kosztowały mojego męża życie! Zamierzam pozwać Komisję Sportową Stanu Maryland i sędziego" - poinformowała za pośrednictwem agencji TASS.

Dwa zarzuty

"Pozew zostanie złożony w imieniu żony Maksima. Rosyjska Federacja Boksu dołoży wszelkich starań, by pomóc i doradzić w każdej możliwej kwestii" - czytamy w komunikacie dla rosyjskiej agencji prasowej.

- Skontaktowaliśmy się już z prawnikami, którzy przygotowują dokumenty. Są dwa powody przemawiające za złożeniem pozwu: pierwszy to podejrzenie, że autentyczność dokumentów dotyczących zdrowia Maksima nie została sprawdzona - powiedział rzecznik prasowy Rosyjskiej Federacji Boksu.

- Drugi powód odnosi się do nieprawidłowości przy zapewnieniu opieki medycznej w ringu i poza ringiem, co również mogło doprowadzić do tego, co się stało - dodał.

- To jakiś absurd. Maks nie sfałszował żadnych dokumentów. Zawsze przechodził badania zgodnie z zarządzeniami stanu, w którym walczył - podkreślił.

- To jakiś absurd. Maks nie sfałszował żadnych dokumentów. Zawsze przechodził badania zgodnie z zarządzeniami stanu, w którym walczył - podkreślił.

Pierwsza i ostatnia porażka

19 lipca niepokonany na zawodowych ringach Dadaszew walczył z Portorykańczykiem Subrielem Matiasem. Od początku rywal miał miażdżącą przewagę. Dadaszew przyjął na tyle dużo ciosów, że w pewnym momencie jego trener Buddy McGirt zaczął go nawet błagać, by przestał walczyć.

Dadaszew nie chciał jednak o tym słyszeć. W końcu McGirt wziął sprawy w swojej ręce i po 11. rundzie poddał pięściarza, rzucając ręcznik.

Po zejściu z ringu rosyjski pięściarz zaczął wymiotować i stracił przytomność.

W szpitalu okazało się, że ma obrzęk mózgu. Natychmiast podjęto decyzję o operacji, po której pozostawał w śpiączce. Trzy dni później jego serce przestało bić. Zmarł w wieku 28 lat. Osierocił dwuletniego syna.