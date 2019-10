Śmierć w ringu. "Tam stajesz się kimś innym. Jesteś pewien, że nikt i nic cię nie zatrzyma"

Nie żyje bokser Patrick Day. Zmarł cztery dni po walce Amerykański... czytaj dalej » O śmierci Daya poinformowano w środę. Cztery dni wcześniej walczył z Charlesem Conwellem, padał w rundach czwartej, ósmej i 10. W drodze do szpitala, gdzie przeszedł operację mózgu, miał drgawki. Nie odzyskał przytomności.



Dadaszew zmarł 23 lipca, Santillan dwa dni później - obaj po odniesionych w ringu obrażeniach mózgu.



21 września w czasie pojedynku zasłabł Stanczow. Nie udało się go uratować. Okoliczności tego dramatu są szokujące - najpierw podano, że zginął Isus Weliczkow, czyli kuzyn Stanczowa. Potem okazało się, że Stanczow podszywał się pod Weliczkowa - nie tylko walczył na jego licencji, ale posługiwał się także jego dokumentacją medyczną.



Niedawno pięściarski świat zbulwersował trener Anthony'ego Joshuy - Rob McCracken. Bez ogródek przyznał, że o wstrząśnieniu mózgu swojego zawodnika owszem, wiedział, a i tak pozwalał mu wychodzić do kolejnych rund w czerwcowym starciu z Andym Ruizem jr.



Joshua przegrał. Po walce pytał ludzi ze swojej ekipy, dlaczego czuje się tak dziwnie.

Źródło: Newspix Maksim Dadaszew miał 28 lat

Prograis: brzmię jak szaleniec

- Jako społeczność musimy zrobić wszystko, by nasz sport był bezpieczniejszy. Szczególnie ważna jest tomografia mózgu. Co z tego, że teraz przeprowadza się ją raz w roku, skoro pięściarz często toczy w tym czasie więcej pojedynków - wyznał Hearn.

W cztery dni druga śmierć po walce w ringu. "Spoczywaj w pokoju, Kochany Mistrzu" Czarny tydzień w... czytaj dalej » W rozmowie z BBC Radio o opiece medycznej, którą zawodnicy objęci są na Wyspach, opowiadał przewodniczący Brytyjskiego Związku Boksu Zawodowego Robert Smith. - Co sezon obowiązkowy jest skan i rezonans magnetyczny mózgu, obowiązkowe są badania krwi i wzroku. Zawodnik ma wizytę u lekarza przed i po walce. Niestety, wypadków uniknąć nie sposób, co oczywiście nie tłumaczy nieszczęść, do których dochodzi - stwierdził.

Punkt widzenia samych zawodników przedstawił Regis Prograis, mistrz świata federacji WBA w kategorii junior półśredniej. Słowami, które zadziwiają.

- Czasami powtarzasz sobie, że w ringu prędzej umrzesz, niż pozwolisz rywalowi na zwycięstwo. Taka jest prawda, choć wiem, że brzmię jak szaleniec. Kiedy wchodzisz między liny, jesteś pewien, że nikt i nic cię nie zatrzyma.

"Zanim ten bezsensowny sport zostanie zakazy"

Prograis ma rodzinę, żonę i dzieci, ludzi, których kocha. - Zdaję sobie sprawę, że w to, co mówię, trudno jest uwierzyć, ale w czasie walki sprawy niezwiązane z boksem przestają mieć znaczenie. Tam stajesz się kimś innym - zapewnił.



Po tym, co działo się w roku 2019, są też opinie radykalne. - Ile jeszcze istnień ma zostać niepotrzebnie zniszczonych lub straconych, zanim ten bezsensowny sport zostanie zakazany - oświadczył Peter McCabe, szef organizacji charytatywnej Headway, która stara się zwiększać świadomość związaną z obrażeniami mózgu.