Pocałował i pożałował. "Przeszedłem kurs dotyczący molestowania seksualnego"

W połowie maja Bułgar stanął przed Komisją Sportową Stanu Kalifornia. Zawieszono jego licencję, a ponadto musiał zapłacić 2,5 tysiąca dolarów kary. Prawnicy 38-letniego pięściarza podkreślali, że "nie zachował trzeźwości umysłu" po wygranym pojedynku z Dinu.

Zawodnik opowiadał o walce, a na koniec rozmowy niespodziewanie chwycił dziennikarkę za twarz i pocałował. Później poszkodowana ze łzami w oczach zeznała, że sportowiec ją upokorzył. – Nie chciałam, żeby mnie całował – mówiła.

- Przeszedłem dwugodzinny kurs dotyczący molestowania seksualnego poprowadzony przez pana Barretta Morrisa i jego koordynatorkę Sarę Wattenberg. Dzięki temu lepiej zrozumiałem do czego doszło 23 marca, pomiędzy mną i dziennikarką Jenny Ravalo, to było nie do zaakceptowania – wyznał pięściarz.

- Zamierzam spełnić wszelkie warunki i zrobić wszystko, co niezbędne, by odzyskać bokserską licencję w stanie Kalifornia. Chcę, by moi wszyscy fani to zrozumieli: popełniłem błąd i zachowałem się źle. Ponoszę konsekwencje swoich czynów, to moja wina. Jednak przede wszystkim chciałbym szczerze przeprosić reporterkę Jenny Ravalo – podkreślił.

- Nauczyłem się, że muszę być szczery wobec moich przyjaciół, rodziny i fanów. Nie akceptuję żadnych złych emocji wobec pani Ravalo. Dlatego proszę, byście powstrzymali się od jakichkolwiek napastliwych komentarzy dotyczących pani Ravalo w moich mediach społecznościowych i pod filmami z moim udziałem – dodał skruszony Pulew.

Tylko jedna porażka

W swojej zawodowej karierze Pulew przegrał zaledwie jeden pojedynek. W 2014 przed czasem zastopował go ówczesny mistrz federacji WBA, WBO, IBF i IBO Władimir Kliczko. Natomiast w pokonanym polu zostawił m.in. Amerykanina Joela Abella, Nigeryjczyka Samuela Petera czy Brytyjczyka Derecka Chisorę. Ostatni z wymienionych 20 lipca zmierzy się w Londynie z Arturem Szpilką.