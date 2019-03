Pocałował reporterkę, ona twierdzi, że na tym nie skończył. Znany bokser w tarapatach

Znany bułgarski bokser wagi ciężkiej Kubrat Pulew ma problemy, których jeszcze tydzień temu się nie spodziewał. Reporterka, którą spontanicznie pocałował tuż po walce, twierdzi dziś, że "została po niego poniżona", a bokser posunął się nawet dalej. Komisji Sportowa Stanu Kalifornia już zawiesiła licencję zawodnika. Wygląda na to, że to nie koniec jego kłopotów.

W ubiegłą sobotę Pulew walczył w kalifornijskim Costa Mesta z Bogdanem Dinu. Rumuna pokonał przed czasem, w siódmej rundzie, za co zgarnął ćwierć miliona dolarów. Było to jego 27. zwycięstwo w 28. pojedynku w karierze.



Z reporterką Vegas Sport Daily - Jennifer Ravalo - rozmawiał tuż po walce. Wywiad przebiegał zupełnie normalnie, aż do momentu, gdy złapał ją za twarz i pocałował w usta. Chwilę później rzucił w jej stronę krótkie "dziękuję" i odszedł.

Twierdził, że są przyjaciółmi

Z biegiem czasu wywiad zyskiwał na popularności. Osób, które krytykowały Bułgara za jego zachowanie, przybywało. W końcu, po dwóch dniach, pięściarz opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie.

Napisał, że Ravalo jest jego przyjaciółką, a po walce był tak podekscytowany, że nie mógł się powstrzymać. "Tej samej nocy po walce dołączyła do mnie i do moich znajomych i świętowaliśmy wygraną. Po tym pocałunku obydwoje się z tego śmialiśmy. Nic wielkiego się nie wydarzyło" - dodał.



Innego zdania jest reporterka, która uważa, że to, co zrobił Pulew, było "obrzydliwe", a ona została przez niego "upokorzona". Mówiła o tym podczas konferencji prasowej, na której pojawiła się w towarzystwie Glorii Allred, znanej w USA z zajmowania się prawami kobiet, reprezentującej w przeszłości osoby składające pozwy przeciwko Donaldowi Trumpowi czy golfiście Tigerowi Woodsowi.

"Złapał za pośladki"

Ravalo twierdzi, że poznała boksera zaledwie dzień wcześniej. Zaprzecza też, że po walce bawiła się z nim, bo na imprezie, gdzie "była możliwość rozmowy z większą liczbą zawodników", akurat Bułgar się nie pojawił.

"Byłam zszokowana i zawstydzona, nie wiedziałam jak odpowiedzieć" - odniosła się do samego pocałunku. Twierdzi jednocześnie, że nie było to jej ostatnie spotkanie z Pulewem tego dnia.

"Kiedy potem podeszłam do stołu, żeby spakować moje rzeczy, chwycił mnie za oba pośladki i ścisnął je rękami. Odszedł bez słowa, tylko się zaśmiał. Czułam się nieswojo i byłam sfrustrowana, że potraktował mnie w tak nieprofesjonalny sposób. Nie zachęcałam Pana Pulewa do chwytania mnie za twarz czy za moje pośladki. Całowanie kobiety w usta i dotykanie jej bez zgody jest nie do przyjęcia" - oznajmiła.

Zawieszona licencja

Ravalo zapowiedziała, że podejmie kroki prawne. Pulew już ma problemy. Allred zdążyła zaskarżyć zawodnika do Komisji Sportowej Stanu Kalifornia (CSAC). Ta zawiesiła jego licencję bokserską i wezwała go na przesłuchanie.

- Traktujemy ten incydent poważnie - powiedziała Veronica Harms, zastępczyni ds. komunikacji CSAC. Pulew ma stawić się przed komisją 14 maja. Tego samego dnia wyjaśnienia złoży też Ravalo.