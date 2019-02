Głowacki przed kluczową walką. Może zdobyć dwa pasy

13.05.2018 | Były bokserski mistrz świata federacji WBO w wadze półciężkiej Krzysztof Głowacki potrzebował ledwie 111 sekund, by na ringu w rodzimym Wałczu znokautować Kolumbijczyka Santandera Silgado. To jego 30. zwycięstwo w zawodowej karierze.

Zwycięzca polsko-łotewskiej konfrontacji opuści ring jako finalista prestiżowych zawodów o trofeum Muhammada Alego i właściciel mistrzowskich tytułów firmowanych przez federacje WBC i WBO.

Mistrz może zmienić kategorię

Mistrz świata pod wrażeniem Kownackiego. Walka o pas możliwa jeszcze w tym roku Po ostatnim... czytaj dalej » Ranga tytułów zależy od stanowiska organizacji w sprawie Ołeksandra Usyka, który aktualnie jest pełnoprawnym mistrzem WBO i WBC, jednak w maju planuje przenieść się do wagi ciężkiej. Jeśli Ukrainiec zrzeknie się tytułów lub zostanie ich pozbawiony, Głowacki (31-1, 19 KO) i Briedis (25-1, 18 KO) będą boksować o podwójne mistrzostwo świata. Póki co Polak jest "tymczasowym" mistrzem WBO, zaś Łotysz "diamentowym" czempionem WBC.

- Nie mogę się już doczekać walki w Rydze. Boksowałem tam w 2017 roku i pamiętam, jaka panowała tam atmosfera. Pamiętam tysiące kibiców wspierających Briedisa - powiedział Głowacki.

"Bądźcie gotowi"

Głowacki doskonale zna swojego kolejnego rywala.

- Kilka lat temu trenowałem z Mairisem w jednej sali i wiem, na co go stać - przyznaje "Główka".