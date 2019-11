Odebrali pas Łotyszowi. Głowacki stoczy walkę o tytuł mistrza świata

16.06 | Krzysztof Głowacki został znokautowany w Rydze przez Łotysza Mairisa Briedisa w pełnej kontrowersji walce o awans do finału prestiżowego turnieju World Boxing Super Series, której stawką był też pas mistrza świata wagi junior ciężkiej federacji WBO.

13.05.2018 | Były bokserski mistrz świata federacji WBO w wadze półciężkiej Krzysztof Głowacki potrzebował ledwie 111 sekund, by na ringu w rodzimym Wałczu znokautować Kolumbijczyka Santandera Silgado. To jego 30. zwycięstwo w zawodowej karierze.

Głowacki to były mistrz świata WBO

"To były najbardziej szalone rzeczy, jakie widziałem w boksie" - napisał zawodnik UFC Daniel Cormier. Podobnych komentarzy po walce Krzysztof Głowacki - Mairis Briedis było znacznie więcej. Polak otrzymał niedozwolony cios łokciem, sędzia podejmował dziwne i kontrowersyjne decyzje. Głowacki przegrał przez nokaut w trzeciej rundzie.

Obaj pięściarze zmierzyli się w czerwcu tego roku w Rydze w półfinałowej walce prestiżowego turnieju World Boxing Super Series, której stawką był też pas mistrza świata wagi junior ciężkiej federacji WBO. Przez nokaut na początku trzeciej rundy zwyciężył Briedis, ale pojedynek obfitował w nieczyste zagrania i kontrowersyjne decyzje sędziego.

Źródło: Imago Głowacki przegrał z Briedisem w kontrowersyjnych okolicznościach

Promująca Głowackiego grupa KnockOut Promotions złożyła protest. W rezultacie pod koniec października WBO nakazało Łotyszowi stoczenie drugiego pojedynku z Głowackim.

"Polska grupa nie odpuściła do końca"

Briedis miał czas na przyjęcie rewanżu z Polakiem do ubiegłego tygodnia. W ostatniej chwili jego przedstawiciele złożyli odwołanie, jednak nie przedstawiając żadnych argumentów, ich żądanie zostało odrzucone, a pięściarza z Łotwy pozbawiono tytułu.

Aktualnie pas mistrzowski jest wakujący, co oznacza, że wkrótce WBO wyznaczy do walki o tytuł dwóch najwyżej klasyfikowanych pięściarzy w rankingu. Aktualnie są to Głowacki oraz Brytyjczyk Lawrence Okolie, który jeszcze nie przegrał żadnej z 14 swoich walk, a jedenaście zakończył przez nokaut.

"Kupa pracy, czasu, pieniędzy i jest sukces! Główka ma walkę o wakujący tytuł MS WBO!!! Polska grupa KP nie odpuściła do końca i wygrała w sporze wszystko, co było do wygrania!" - poinformował za pośrednictwem Twittera promotor polskiego pięściarza Andrzej Wasilewski.