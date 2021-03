Koniec marzeń o mistrzowskim tytule. Głowacki znokautowany

"To były najbardziej szalone rzeczy, jakie widziałem w boksie" - napisał zawodnik UFC Daniel Cormier. Podobnych komentarzy po walce Krzysztof Głowacki - Mairis Briedis było znacznie więcej. Polak otrzymał niedozwolony cios łokciem, sędzia podejmował dziwne i kontrowersyjne decyzje. Głowacki przegrał przez nokaut w trzeciej rundzie.

16.06 | Krzysztof Głowacki został znokautowany w Rydze przez Łotysza Mairisa Briedisa w pełnej kontrowersji walce o awans do finału prestiżowego turnieju World Boxing Super Series, której stawką był też pas mistrza świata wagi junior ciężkiej federacji WBO.

15.08 | Ciągle oszołomiony, opuchnięty, ale szczęśliwy. Krzysztof Głowacki ma za sobą ciężką i nieprzespaną noc. W amerykańskim Newark wydarł pas mistrza świata wagi junior ciężkiej. - To najwspanialsza noc mojego życia - komentował na gorąco, a bokserscy eksperci są pod wrażeniem tego, co zobaczyli w ringu.

13.05.2018 | Były bokserski mistrz świata federacji WBO w wadze półciężkiej Krzysztof Głowacki potrzebował ledwie 111 sekund, by na ringu w rodzimym Wałczu znokautować Kolumbijczyka Santandera Silgado. To jego 30. zwycięstwo w zawodowej karierze.

Głowacki to były mistrz świata WBO

Głowacki to były mistrz świata WBO

Głowacki pewny siebie przed walką o mistrzostwo świata. "Odzyskam pas" Po prawie dwóch... czytaj dalej » Walka o wakujący tytuł World Boxing Organization miała jednostronny przebieg. Wyższy, mający dużo większy zasięg ramion, a w ringu też szybszy i błyskotliwy Okolie nie dał żadnych szans Polakowi, kontrolując rywalizację od pierwszego gongu.

Dominacja rywala

Brytyjczyk długim prostym trzymał Głowackiego na dystans, a ten nie miał sposobu, by przejść do półdystansu. Stąd niewielka liczba ciosów ze strony polskiego boksera. Tymczasem rywal uderzał celnie z obydwu rąk i powiększał przewagę z rundy na rundę.



Pochodzący z Wałcza Głowacki próbował atakować, lecz były to nieliczne momenty w tym pojedynku. Cały czas warunki dyktował Okolie, a w piątym starciu rozciął prawy łuk brwiowy przeciwnikowi.

Na początku szóstej rundy Okolie trafił prawym hakiem na szczękę i Głowacki znalazł się na macie. Zdążył wstać przed wyliczeniem, ale sędzia uznał, że nie jest w stanie kontynuować potyczki i walka o pas WBO została zakończona.

Źródło: Getty Images Lawrence Okolie triumfuje

Pierwszy raz od 21 miesięcy

W grudniu, w tzw. eliminatorze Brytyjczyk w drugiej rundzie pokonał Nikodema Jeżewskiego. Natomiast na igrzyskach w Rio de Janeiro wygrał z Igorem Jakubowskim. Jako profesjonalista zwyciężył też Łukasza Rusiewicza.

Głowacki, który na ring wszedł po 21 miesiącach przerwy, poniósł trzecią porażkę w karierze; na koncie ma 31 zwycięstw, w tym 19 przed czasem. Brytyjczyk z kolei jest niepokonany na zawodowych ringach - 16 wygranych (13 KO).

Polak był już czempionem WBO. Pas zdobył w 2015 roku po zwycięstwie nad Niemcem Marco Huckiem. W pierwszej obronie pokonał Steve’a Cunninghama, a we wrześniu 2016 roku przegrał z Ukraińcem Ołeksandrem Usykiem. Walka Głowackiego o mistrzostwo świata odwołana niemal w ostatniej chwili Krzysztof... czytaj dalej »

Dwa lata później Głowacki wywalczył tytuł mistrzowski WBO w wersji tymczasowej, tzw. interim, po wygranej z Rosjaninem Maksimem Własowem.

Następnie Usyk przeniósł się do kategorii ciężkiej, a federacja WBO zdecydowała, że pełnoprawnym czempionem w junior ciężkiej jest Głowacki. W połowie czerwca 2019 stracił trofeum po przegranej w kontrowersyjnych okolicznościach z Mairisem Briedisem.

Polak zakażony, walka przekładana

Do oczekiwanego rewanżu z Łotyszem nigdy nie doszło, a potem kilka razy – z różnych powodów – przekładana była walka Głowackiego z Okolie o wakujący tytuł mistrza świata WBO. Kiedy już było niemal pewne, że zmierzą się w grudniu w Londynie, polski bokser został zakażony koronawirusem i musiał się wycofać (zastąpił go Jeżewski, ale stawką nie był pełnoprawny tytuł).

Później przyznał, że ciężko przechodził chorobę i trochę czasu zajęło zanim wrócił do normalnych treningów i kolejnych przygotowań do starcia z Brytyjczykiem.