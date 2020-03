Pierwszy pięściarz z koronawirusem: czułem się, jakbym wpadł pod ciężarówkę

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

- Od piątku jestem na rollercoasterze. Raz czuję się dobrze, raz jak gó*no - mówi wprost Kauffman, według serwisu boxingscene.com pierwszy aktywny zawodowy bokser z koronawirusem.

Na rollercoaster 34-latek wsiadł już właściwie dwa tygodnie temu. Najpierw z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa odwołana została zaplanowana na 11 kwietnia jego walka w Pensylwanii z Nickiem Guivasem.

"To nie miało sensu". Dokończenie trylogii Fury'ego i Wildera przesunięte na jesień Fala odwołanych... czytaj dalej » A to dopiero początek zaaplikowanej mu w krótkim czasie potężnej dawki emocji. Niedługo potem Kauffman na własnej skórze przekonał się o tym, że powzięte przez władze stanowe środki ostrożności nie były na wyrost. Pięściarz nagle poczuł się źle, a grypopodobne objawy z każdym dniem się nasilały.

"Myślałem, że mam grypę"

- Zaczęło się od lekkiego drapania w gardle. Ale następnego dnia coś mnie uderzyło. Czułem się, jakbym wpadł pod ciężarówkę - opowiada 34-letni bokser.

- Zadzwoniłem do mamy mojego dziecka, żeby je do niej podrzucić. Sprawdziłem temperaturę: 38,3. Nazajutrz miałem już 39,3. Wtedy zostałem przebadany. Lekarz chciał sprawdzić, czy to grypa. Badanie pod kątem grypy i koronawirusa odbywa się w ten sam sposób. Wyszedłem ze szpitala, bo myślałem, że mam grypę. Powiedzieli mi, żebym izolował się od ludzi - dodaje.

W czwartek ze snu wybudził go telefon z departamentu zdrowia. - Czy szpital poinformował pana, że test na obecność COVID-19 wyszedł pozytywnie? - usłyszał pytanie.

Kauffman nie boi się o siebie, ale o swoich najbliższych, w tym najmłodsze dziecko. - Co ma być ze mną, to będzie. Ale boję się o mojego ojca. Ma problemy zdrowotne, a teraz jest chory. Tak samo moje dziecko. Mówili mi, że to wygląda na grypę, ale okazało się gorsze niż grypa, ponieważ to jest cholernie zaraźliwe. Proszę módlcie się za mnie i moją rodzinę - apeluje Kauffman, który w domu powoli dochodzi do zdrowia.