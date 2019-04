Pogryzł rywala w czasie walki, odpocznie od boksu. "Przepraszam za nieakceptowalne zachowanie"

Sparaliżowany olimpijczyk wierzy w powrót do sportu. "To najważniejsza walka mojego życia" Od wypadku... czytaj dalej » Panowie mierzyli się 30 marca w liverpoolskiej Echo Arenie. Kiedy obaj padli na deski ringu, spleceni w zapaśniczym uścisku, twarz Price'a wykrzywił grymas. - Panie sędzio, właśnie mnie ugryzł - krzyknął do prowadzącego walkę Marka Lysona.



Poszkodowany wstał i pokazał ślady po zębach w okolicach żeber. Zdradził, że dwukrotnie zaatakowany został już we wcześniejszych rundach.



Uciekającego do szatni Alego, otoczonego ochroniarzami, obrzucano popcornem i oblewano napojami. - Niestety, górę wziął styl uliczny. Głupio postąpiłem. Niedorzecznie - przyznał.

Pół roku, 10 tysięcy

Oficjalne oświadczenie wystosował 3 kwietnia. "Przepraszam fanów, moich współpracowników, moją rodzinę, Brytyjską Federację Boksu, Davida Price’a, jego ekipę i rodzinę. Przepraszam za moje nieakceptowalne zachowanie" - napisał.



Nie wszyscy w te słowa uwierzyli. - To powinien być koniec jego kariery - stwierdził były pięściarz Tony Bellew.



Tak ostro Ali potraktowany nie został. Federacja właśnie ogłosiła, że walczyć nie będzie mógł przez sześć miesięcy. Dodatkowo zapłacić musi 10 tys. funtów grzywny, które przeznaczone zostaną na cele charytatywne.