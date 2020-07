"Luksusowe zamki, może nawet łódź". Wyjątkowe pomysły na mistrzowską walkę

Promotor Joshui już w listopadzie ubiegłego roku udowodnił, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. O rewanżowej walce jego podopiecznego z Andym Ruizem mówił cały świat. Aspekt sportowy zszedł na dalszy plan, bo wszystko przyćmiła lokalizacja: Ad-Dirijja pod Rijadem i ring wybudowany na wydmach.

Wydarzenie w Arabii Saudyjskiej, z 15 tysiącami kibiców, okazało się kasowym przebojem, dlatego Hearn chce pójść za ciosem. Nieszablonowe podejście jest teraz zresztą punktem wyjścia - w związku z restrykcjami każdy stara się zrobić coś więcej, by media podchwyciły temat.

Joshua i Pulew początkowo mieli walczyć w czerwcu w sztampowej scenerii stadionu Tottenhamu, ale z powodu koronawirusa impreza została przełożona. Być może dojdzie do skutku w listopadzie, na pewno w nowym miejscu.

W Wielkiej Brytanii imprezy nie mogą na razie gromadzić tak dużej publiczności (w tym przypadku chodziło o 60 tysięcy kibiców), dlatego trzeba poszukać nowego, bardziej ekonomicznego rozwiązania. W grę wchodzi trzy razy mniejsza O2 Arena, jednak Hearnowi chodzą po głowie, jak to sam mówi, dziwaczne pomysły.

- Innym pomysłem jest walka na 1000 osób w dziwacznym miejscu. Mam na myśli zamki, luksusowe zamki, może nawet łódź - snuje śmiałe wizje Hearn, zapewniając, że w zanadrzu ma parę pomysłów.

Promotor może przebierać w nieszablonowych ofertach jak w ulęgałkach, tym bardziej że same one do niego spływają. - Na przykład Chorwacja zaoferowała koloseum [amfiteatr w Puli] i to jest piękne. W dalszym ciągu jesteśmy otwarci na różne opcje - zaprasza.

Stawką walki Joshua z Pulew, która już teraz zapowiada się rewelacyjnie, będą trzy pasy mistrza świata IBF, WBA i WBO wagi ciężkiej.