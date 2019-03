Rocznica Walki Stulecia. "Bum i Ali poleciał na deski"

Szokuje siłą ciosu, widzi strach w oczach rywali. Polski pięściarz idzie po mistrzowski pas Na kulturystę nie... czytaj dalej » Ali szydził z Fraziera na każdym kroku. Obrażał. Nazywał Wujem Tomem, co miało znaczyć, że stoi po stronie białych, czyli wroga. - Jest brzydki, nie potrafi się wysłowić, nie potrafi tańczyć, nie potrafi napisać wiersza, nie potrafi boksować - wykrzykiwał.



Dzwonił do Smokin' Joe i mówił, że ten ma tytuł, który należy się jemu.



Nie mogli się zmierzyć, bo licencja Alego została zawieszona za odmowę udziału w wojnie w Wietnamie. Frazier wybrał się w końcu do Białego Domu i poprosił prezydenta Richarda Nixona o zwrócenie rywalowi licencji. Pomogło.



To był początek najsłynniejszej trylogii w historii boksu. Jednej z najbardziej brutalnych.

Biceps jak stal

W pierwszych trzech rundach przeważał Ali. Od czwartej Frazier. - W 15. [zawodowe walki do 12 rund okrojono w latach 80.] przywaliłem mu lewym sierpem i padł - opowiadał Frazier w roku 2009 na łamach "Przeglądu Sportowego". Na ścianie jego salonu - w Filadelfii, gdzie spędził ostatnie lata życia - wisiało czarno-białe zdjęcie z tego pojedynku. Na ścianie przeciwległej - rękawice, w których wtedy walczył. - Mam 65 lat, a mój biceps cały czas jest jak stal. Może pan sprawdzić. To tą ręką powaliłem Alego. Bum i poleciał na deski - cieszył się Smokin' Joe.



Ali dał radę wstać, ale to Frazier wygrał na punkty.