Śmieszna kara dla dopingowicza Millera. Znany jego następca na walkę z Joshuą

1 lipca w nowojorskiej Madison Square Garden Joshua miał bronić mistrzowskich pasów federacji WBA, IBF, WBO i IBO przeciwko Millerowi (23-0-1, 20 KO). Jednak pod koniec marca pięściarz, który w swojej karierze zastopował przed czasem m.in. Tomasza Adamka, wpadł na dopingu. W jego organizmie wykryto endurobol, erytropoetynę (EPO) i hormon wzrostu (HGH). Kolejne dwie kontrole potwierdziły obecność niedozwolonych substancji.

Wydawało się, że Millera czeka długie zawieszenie. Najpierw wyniki ogłosiła komisja antydopingowa VADA. Później jego licencję zawiesiła Komisja Sportowa Stanu Nowy Jork. Problem w tym, że jak wyjawił promotor Joshuy Eddie Hearn wspomniana licencja wygasła już wcześniej i dopiero miała zostać odnowiona, co oznacza, że komisja nie miała prawa nałożyć kary na zawodnika. Tym samym dla pięściarza pojawiła się szansa, że uniknie poważniejszych konsekwencji. I tak też się stało.

W poniedziałek swoją decyzję ogłosiła federacja WBA. Kara? Sześć miesięcy zawieszenia. Oznacza to, że już od 19 września Miller będzie ponownie klasyfikowany w oficjalnych rankingach i będzie mógł podpisać kontrakt na walkę. Oprócz faktu, że stracił duże pieniądze za walkę z Joshuą i będzie musiał zapłacić za kolejne testy i rejestrację w VADA, sparingpartner i przyjaciel Adama Kownackiego, tak naprawdę może mówić o wielkim szczęściu.

Dla porównania, ostatnio przyłapany na stosowaniu EPO były mistrz federacji UFC w kategorii koguciej TJ Dillashaw otrzymał roczne zawieszenie od Komisji Sportowej Stanu Nowy Jork, a także dwuletnie zawieszenie od Amerykańskiej Agencji Antydopingowej (USADA).

- Sądzę, że to uczciwa kara… Jest adekwatna do tego, co zrobił. Teraz patrzymy z optymizmem w przyszłość i czekamy na większe wyzwania i walki – powiedział współpromotor Millera Greg Cohen.

Źródło: Getty Images W swojej ostatniej walce Joshua pokonał przed czasem Powietkina

Tymczasem zajmujący się karierą Joshuy Hearn zdradził, że jego podopieczny 1 lipca prawdopodobnie zmierzy się z Andy Ruizem Jr. 29-letni Amerykanin ponoć zaakceptował warunki kontraktu, a niebawem pojawi się oficjalny komunikat potwierdzający starcie.

- On zapewni wam rozrywkę, da z siebie wszystko. Nawet, gdyby miał zostać mocno znokautowany, to będzie szedł do przodu i ryzykował, zamiast uciekać – tłumaczył Hearn w rozmowie z serwisem Fighthype.

- Nie mogłem sobie pozwolić, by Anthony walczył z rywalem, który jest niewystarczająco dobry lub bojaźliwy i nie da widowiska fanom. Musiałem wybrać pięściarza, który zrobi wszystko, by w MSG zdobyć mistrzostwo świata wagi ciężkiej – podkreślił na koniec.

Ruiz Jr jest niższy od Joshuy o 11 cm, ma mniejszy zasięg o 20 cm i gorszy bilans – na zawodowych ringach odniósł 32 zwycięstwa, w tym 21 przed czasem i zanotował jedną porażkę. Z kolei Brytyjczyk jest niepokonany – 22 wygrane walki, 21 przed czasem.