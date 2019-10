Zaatakowany trener walczy o życie. "To koszmar. Ma krwiaka mózgu"

Po raz pierwszy Bashir trafił do szpitala w nocy z piątku na sobotę. Było to wynikiem ataku, do którego doszło tuż po sprzeczce z udziałem trenera i narożnikiem pięściarki Claressy Shields (9-0, 2 KO). 65-letni szkoleniowiec najbardziej miał obrażać siostrę Shields, w kierunku której rzucił m.in. "siadaj na d…. małpo, zanim sprzedam ci liścia".

Po wyjściu z sali został on uderzony przez nieznanego sprawcę, którego zatrzymała już policja. Bashir trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację – zdiagnozowano u niego rozległe złamani kości twarzy. Natomiast walka Shileds z prowadzoną przez Amerykanina Chorwatką Ivaną Habazin (20-3, 7 KO) została odwołana. Niestety na tym nie koniec.



Look Basher Ali aggression at this WOMAN, not Shields, the pro boxer. Her non boxing sister. I'm really not upset he got fucked up.

Quit threatening to beat up women! pic.twitter.com/Ey9WgmvnZ7 — David Krappenschitz PhD (@Im_gr8nss) 4 października 2019





Doszło do krwawienia

Konsekwencje wspomnianego ataku są zdecydowanie bardziej poważne. We wtorek Bashir ponownie trafił do szpitala. Jak się okazało na jego mózgu powstały skrzepy, doszło do krwawienia. Prawdopodobnie będzie musiał przejść operację.

"Mój brat, legendarny trener James Ali Bashir ponownie został przewieziony do szpitala z powodu krwiaka mózgu. Teraz bardzo potrzebuje waszej modlitwy!! To koszmar" – napisała menedżerka i dziennikarka Sylvana Ambrosanio, dla której Bashir jest mentorem.



My brother, legendary #boxing trainer James Ali Bashir has been rushed back to the hospital due to bleeding in his brain.. Prayers are needed immediately for him!!! This is a nightmare. :( #boxing community he needs all prayers&healing! @AliBashirTeachpic.twitter.com/XDXgGg1reI — Sylvana (@a_Sylvana) 8 października 2019





W przeszłości Bashir pracował przede wszystkim z wielokrotnym mistrzem świata wagi ciężkiej Władimirem Kliczką, a także absolutnym mistrzem kategorii junior ciężkiej Ołeksandrem Usykiem. Trenerem został w 1975 roku i przez niemal całą karierę był związany z inną trenerską legendą Emanuelem Stewardem i założonym przez niego Kronk Gym.