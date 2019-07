W cztery dni druga śmierć po walce w ringu. "Spoczywaj w pokoju, Kochany Mistrzu"

Zmarł rosyjski bokser Dadaszew. Trener prosił go, by poddał walkę Rosyjski bokser... czytaj dalej » Santillan w sobotę mierzył się w San Nicolas niedaleko Buenos Aires z Urugwajczykiem Eduardo Abreu. W czwartej rundzie z nosa zaczęła mu się sączyć krew, ale nieszczęścia nic nie zapowiadało. Po ostatnim gongu pewny zwycięstwa wzniósł rękę. Sędziowie wypunktowali remis - 95-95, 93-97, 96-94.



Zasłabł jeszcze w ringu. Stracił przytomność.

Santillan nie odzyskał przytomności

W San Felipe Hospital stwierdzono udar krwotoczny mózgu, który spowodował niewydolność innych organów. Zawodnik przeszedł operację, po której nie odzyskał przytomności.

Zmarł w czwartek.



"Otrzymaliśmy bardzo, bardzo smutną wiadomość o śmierci 23-letniego Argentyńczyka Hugo Santillana. World Boxing Council składa jego rodzinie i przyjaciołom najgłębsze kondolencje. Spoczywaj w pokoju, Kochany Mistrzu" - napisano w pożegnaniu, opublikowanym przez federację WBC w mediach społecznościowych.



Zawodowym pięściarzem Argentyńczyk został w roku 2015. Stoczył 27 pojedynków - 19 wygrał, dwa zremisował, w sześciu został pokonany.



The WBC is in mourning following the death of Hugo Santillan - https://t.co/D8s9z0wS6zpic.twitter.com/BWpTJuBNFG — World Boxing Council (@WBCBoxing) 25 lipca 2019

Dadaszew nie chciał się poddać

To druga tragedia w boksie w tym tygodniu. We wtorek zmarł Maksim Dadaszew, też po obrażeniach mózgu. Rosjanin w piątek mierzył się w kasynie MGM National Harbor w Maryland z Portorykańczykiem Subrielem Matiasem.



Po 11. rundzie 28-latka poddał trener James "Buddy" McGirt. Wcześniej prosił go, by ten zrobił to sam, bo przyjmuje zbyt dużo uderzeń. - Przestań walczyć! Max, jesteś za bardzo poobijany. Proszę, Max, pozwól, że to zrobię. Jeśli nie, zrobią to za ciebie - krzyczał z narożnika McGirt w trakcie 11. rundy.



Z ringu Rosjanin zszedł o własnych siłach. W drodze do szatni wymiotował, halę opuścił już na noszach. Lekarzom z UM Prince George's nie udało się go uratować.