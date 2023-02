Grzegorz Skrzecz nie żyje. Miał 65 lat

Informację o śmierci Grzegorza Skrzecza potwierdził jego brat Paweł.

Skrzecz był zawodnikiem Gwardii Warszawa, rywalizował w wadze ciężkiej. Na igrzyskach w Moskwie, które zostały zbojkotowane przez większość państw z powodu interwencji Związku Radzieckiego w Afganistanie, dotarł do ćwierćfinału. W nim musiał uznać wyższość fenomenalnego Kubańczyka Teofilo Stevensona, późniejszego zwycięzcy.

Polacy nie chcą walczyć z Rosjanami, bojkotują mistrzostwa świata. "Jesteśmy konsekwentni" Bez reprezentacji... czytaj dalej » Jego największe sukcesy to brąz mistrzostw świata w Monachium (1982) i taki sam medal wywalczony na mistrzostwach Europy w Warnie (1983). Ponadto był pięciokrotnym mistrzem Polski, dwukrotnie triumfował w Turnieju im. Feliksa Stamma (1978 i 1981).

Łącznie stoczył 236 amatorskich walk, z których 204 zakończyły się jego zwycięstwem.

Grał w filmach, był trenerem

Po zakończeniu kariery pięściarskiej Skrzecz był m.in. trenerem boksu. Często ćwiczyli u niego aktorzy, a on sam, mając duże poczucie humoru i dar do opowiadania barwnych historii, wystąpił w kilku filmach, których reżyserem był Olaf Lubaszenko. Jego najbardziej znana rola to policjanta Władzia w produkcji "Chłopaki nie płaczą". Występował również w licznych serialach.

Ponadto często pełnił rolę eksperta przy okazji walk m.in. Andrzeja Gołoty.

Jego brat bliźniak Paweł to srebrny medalista igrzysk w Moskwie w kategorii półciężkiej.